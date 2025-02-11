"Услуга" стоила 12 тыс. долларов: во Львове правоохранители разоблачили схему незаконного выезда за границу. Фото

Во Львовской области разоблачили схему нелегальной переправки уклонистов за границу. "Услуга" за пересечение границы Украины вне пунктов пропуска стоила 12 тысяч долларов.

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Правоохранители задержали 40-летнего жителя Львова, подозреваемого в организации незаконного выезда мужчин призывного возраста за пределы Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

Следствие выяснило, что мужчина наладил схему, по которой "клиента" должны были перевезти из Львова на Закарпатье, а дальше дать инструкции и помочь нелегально пересечь границу вне официальных пунктов пропуска. Стоимость таких услуг он оценил в 12 000 долларов США.

Подозреваемый был задержан во время получения денег. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие причастные к схеме лица.

Досудебное расследование ведут следователи полиции Львовщины при оперативном сопровождении Госпогранслужбы и Нацполиции.

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