В Днепропетровской области разоблачили военных, которые за деньги способствовали совершению системного дезертирства. Видео
На Днепропетровщине полицейские разоблачили группу военнослужащих, способствовавших совершению системного дезертирства из рядов Вооруженных сил. Фигуранты за деньги помогали коллегам в беспрепятственном выезде из военного городка, проезде через блокпосты, а затем даже давали инструкции, как скрываться.
Об этом сообщает Нацполиция Украины. Как отмечают стражи порядка, стоимость таких "услуг" составляла 1-2 тыс. долларов.
Также фигуранты предлагали "за 4 тыс. долларов избежать участия в боевых действиях и перевестись для прохождения службы в тыловые подразделения", добавили в полиции.
Организовал схему 38-летний военный, привлекший к своему плану своих подчиненных и других пособников.
Следователи задокументировали четыре факта дезертирства, к которым причастны фигуранты.
Оперативники и следователи провели 13 обысков по местам проживания фигурантов; силовую поддержку оказали спецназовцы. В ходе этих обысков были изъяты вещественные доказательства – мобильные телефоны, автомобили, черновые записи и военные документы, а также оружие и наркотики.
"11 фигурантам вручили уведомление о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 408 (дезертирство); ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.
Организатору схемы также вручили уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – принятие предложения и получение неправомерной выгоды.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее работники Госбюро расследований в сотрудничестве с СБУ разоблачили и задержали супружескую пару в Запорожье, которая также зарабатывала на организации побегов военных из частей. В "семейный бизнес" входили адвокат и его жена - работница правоохранительного органа. А схема предполагала полное сопровождение, от организации бегства до сокрытия.
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