Скрывали от службы: в Запорожье задержали супругов, которые устроили 'семейный бизнес' на дезертирах. Фото

Сотрудники Государственного бюро расследований в сотрудничестве с СБУ разоблачили и задержали супружескую пару в Запорожье, которая зарабатывала на организации побегов военных из частей. В "семейный бизнес" входили адвокат и его жена – работница правоохранительного органа.

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Схема включала полное сопровождение: от организации бегства до сокрытия. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Как установило следствие, супруги предлагали военнослужащим услугу "дезертирство под ключ". Адвокат через "сарафанное радио" распространял информацию среди воинских частей, обещая за деньги помочь сбежать, избежать наказания и получить юридическое сопровождение.

Его жена, которая имела доступ к служебной информации, включая пароли и данные блокпостов, помогала обеспечить беспрепятственный проезд дезертиров. Используя свое служебное удостоверение, пара забирала военных на собственном автомобиле и доставляла их в безопасные места для дальнейшего укрывательства.

Стоимость "услуг" супругов составляла до 60 тысяч гривен с одного человека. По предварительным данным, они успели организовать около десяти побегов.

Адвоката задержали при получении денег от дежурного клиента. Вместе с ним задержали троих военных, которые уже скрывались в Запорожье после бегства.

Супругам сообщили о подозрении в содействии дезертирству и препятствии деятельности Вооруженных сил Украины. Им грозит до 12 лет тюрьмы. Сбежавшие военные также привлечены к ответственности за дезертирство.

Суд избрал меру пресечения для всех фигурантов дела: содержания под стражей с возможностью внесения залога. В настоящее время идет поиск других причастных к этой схеме.

Напомним, на днях сообщалось, что пограничники разоблачили еще одну схему по пересечению границы. Трое жителей Закарпатья помогали бежать из страны мужчинам призывного возраста. Точно известно, что, по крайней мере, из одного из "клиентов" за свои "услуги" они взяли 8 тыс. долларов.

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