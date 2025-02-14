Участвовали в битве за ДАП и захвате Бахмута: украинские и молдавские полицейские задержали наемников, воевавших за Россию. Фото

Украинские и молдавские полицейские в ходе международной спецоперации "Месники" задержали наемников "Вагнера" и других незаконных вооруженных формирований, ведущих боевые действия против Украины. Все четверо арестованных являются гражданами Молдовы, которые с 2014 по 2023 год участвовали в битве за Донецкий аэропорт, захвате Бахмута, создании "Дебальцевского котла" в составе ЧВК "Вагнер", батальона "Сомали" и других.

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Об этом сообщается в Национальной полиции. Некоторые из задержанных получили награды и медали от военного руководства РФ.

Для обезвреживания наемников было привлечено более 200 правоохранителей из Главного следственного управления, Департамента стратегических расследований и Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, а также сотрудников управления по борьбе с организованной преступностью и управления уголовных преследований Национального Инспектората по борьбе с организованной преступностью и особыми делами Молдовы.

На первом этапе международной полицейской операции "Месники" полицейские двух стран провели более 50 обысков по местам жительства и регистрации фигурантов. После обысков были изъяты документы, компьютерная техника и мобильные телефоны с письмами, фото- и видеоматериалами, содержащими информацию о вербовке, условия службы в ЧВК "Вагнер" и подтверждающие участие наемников в боевых действиях на территории Украины.

Следователи молдавской полиции сообщили всем четырем задержанным о подозрении в участии в вооруженном конфликте, а также в военных или иных насильственных действиях, направленных на свержение или подрыв конституционного строя и нарушение территориальной целостности государства (ст. 141 п.(1) УК Республики Молдова). В настоящее время суд рассматривает вопрос о применении меры пресечения. Злоумышленникам грозит наказание до десяти лет заключения.

Скоординированные действия правоохранительных органов стали возможны благодаря содействию ГУР Украины и координации с проектом Европола по расследованию военных преступлений "AP CIC". Специальная рабочая группа, в состав которой вошли специалисты по проекту и офицеры связи с Украиной и Молдовой, обеспечила оперативный обмен информацией. Дополнительно был создан Виртуальный командный пункт (VCP), позволяющий в режиме реального времени проверять данные в базах Европола и координировать действия участников операции.

Следует отметить, что это только первые из 85 граждан Молдовы, идентифицированные оперативными подразделениями украинской полиции как участники войны на стороне России. Благодаря работе Департамента криминального анализа полицейские получили подробную информацию об их послужных списках, родственных связях, контактах и местонахождении.

Национальная полиция Украины открыла специальное магистральное уголовное производство, в котором документируются все факты их вербовки, обучения, финансирования и использования в боевых действиях против Украины. При содействии Департамента международного полицейского сотрудничества эти данные уже переданы в компетентные правоохранительные органы Молдовы, где против фигурантов начата новая серия досудебных расследований.

На проведение спецоперации "Мстители" отреагировал и глава Нацполиции Иван Выгивский. Он отметил, что такие проблемы следует выносить на мировой уровень.

"Европейским правоохранителям уже направлен отчет и наши выводы о том, что нужно срочно создавать международную базу военных наемников и вместе противостоять этому опасному явлению. Эту проблему мы выносим на мировой уровень и уже налаживаем решение этого вопроса с каждой цивилизованной страной", – говорится в сообщении.

По его словам, с 2014 года было установлено 37 частных военных кампаний, которые россияне создали, чтобы воевать в Украине и других странах. Это приводит к рискам для Европы, в частности, дестабилизации обстановки в обществе, росту организованной преступности и возвращению наемников в страны ЕС.

"Украинские полицейские делают все возможное, чтобы военные преступники не ушли от правосудия ни в одной цивилизованной стране мира", – подчеркнул Выгивский.

Напомним, 10 февраля стало известно, что в Киеве полицейские задержали членов транснациональной преступной группы. Злоумышленники, по информации следствия, совершали кражи из жилищ, маскируясь под бойцов иностранного легиона.

Как сообщал OBOZ.UA, благодаря СБУ и Нацполиции в Украине были ликвидированы еще четыре новые схемы уклонения от мобилизации. Правоохранители провели комплексные мероприятия в четырех областях Украины, где задержали четырех организаторов махинаций. Среди задержанных – злоумышленница, выдававшая себя за мужчину.

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