В Украине ликвидировали еще четыре 'схемы для уклонистов': среди задержанных – рецидивистка. Фото

Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали еще четыре новые схемы уклонения от мобилизации. Правоохранители провели комплексные мероприятия в четырех областях Украины, в результате которых задержали четырех организаторов махинаций. Среди задержанных – рецидивистка, выдававшая себя за мужчину.

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Об этом сообщили в СБУ. Рейды провели в Киевской, Полтавской, Тернопольской и Львовской областях.

Злоумышленники за взятки от 3 до 20 тыс. долларов США оформляли уклонистам поддельные документы или переправляли их за границу в обход контрольно-пропускных пунктов.

Так, в Киеве правоохранители задержали на горячем гражданку России, ранее уже привлекавшуюся к уголовной ответственности за похищение людей и мошенничество. Теперь она организовала канал побега военнообязанных в Евросоюз как водителей международных рейсов.

Для конспирации россиянка выдавала себя за мужчину: сделала короткую прическу, надевала мужскую одежду и представлялась вымышленным именем.

На Львовщине задержан 32-летний местный житель, предлагавший потенциальным призывникам бежать за границу в обход пунктов пропуска.

Злоумышленник уверял своих клиентов, что за пределами Украины их встретит его сообщник, который поможет уклонистам "легализоваться" в странах ЕС.

В Полтавской области задержан местный житель, который решил подзаработать на "торговле" фиктивными медсправками об инвалидности. Для подделки документов он использовал личные связи среди врачей.

В Тернополе военная контрразведка СБУ задержала местного дельца, который с помощью сообщников в ТЦК "списывал" уклонистов с воинского учета по состоянию здоровья.

По фактам совершения преступлений всем задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 15 (покушение на совершение преступления) и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Винницкой области разоблачили группировку, занимавшуюся незаконной переправкой через границу. Ее участники за $10 тысяч предлагали переплыть в другую страну на надувной лодке.

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