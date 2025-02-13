Суд избрал меру пресечения руководителю штаба Антитеррористического центра СБУ Козюре: его подозревают в государственной измене. Фото

Суд избрал меру пресечения руководителю штаба Антитеррористического центра СБУ Дмитрию Козюре. Подозреваемый в государственной измене проведет под стражей два месяца, до 11 апреля, без права внесения залога.

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Прокурор требовал для Козюры меру пресечения в виде двух месяцев под стражей, адвокат – ночной домашний арест. Об этом сообщило "Суспільне" из зала суда.

По словам прокурора, Козюра передавал спецслужбам врага информацию, содержащую государственную тайну. Он дважды посылал через мессенджер Signal данные о последствиях ракетных обстрелов.

Во время заседания подозреваемый признал свою вину. Как отметил адвокат подсудимого, Козюра сотрудничает со следствием и дал против себя разоблачающие показания. Также подсудимый имеет высокое давление и ему предписано медикаментозное лечение.

На суде Козюра сказал, что с 2018 года начал сотрудничать с российскими спецслужбами, а после 24 февраля 2022 года, соответственно, продолжил.

Кроме этого, у подозреваемого есть дядя, который до 2013 года был кадровым сотрудником ФСБ РФ. По его словам, после увольнения двоюродного брата отца из российских спецслужб никаких контактов с ним не поддерживал.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности разоблачила в своих рядах агента ФСБ РФ, занимавшего в украинском ведомстве высокую должность. В ходе расследования было установлено, что на врага работал руководитель штаба Антитеррористического центра Службы безопасности Дмитрий Козюра.

В Службе безопасности обнародовали детали спецоперации, в ходе которой разоблачили "крысу" российских спецслужб в своих рядах. Стоит отметить, что изменник был задержан не сразу, сначала СБУ использовала его для дезинформации врага.

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