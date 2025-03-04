Сознательно поддерживал врага: в Харькове российскому пропагандисту дали 5 лет тюрьмы

В Харькове мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы за сознательную поддержку оккупантов и распространение пророссийской пропаганды в соцсетях. В частности, в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники" фигурант репостил материалы в поддержку армии РФ и боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Видео дня

Об этом сообщает государственный проект "Хочу к своим". Известно, что 38-летний мужчина родом из Луганской области.

По информации следствия, пропагандист открыто демонстрировал свою поддержку оккупации региона, активно распространяя материалы, восхваляющие Россию и ее президента-диктатора. В ходе судебного заседания обвиняемый частично признал свою вину.

Сначала он утверждал, что его действия были направлены на то, чтобы "спасти" свою гражданскую жену и ребенка, находившихся в оккупированной Кременной. Однако выяснилось, что его семья покинула этот регион еще в 2022 году, но мужчина продолжал распространять российскую пропаганду. Впоследствии предатель заявил, что репосты делал его племянник, который якобы пользовался его телефоном.

Суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины за распространение оправдывающих агрессию России материалов с помощью средств массовой информации. Обвинительный акт утвержден и направлен в суд прокурорами Киевской окружной прокуратуры Харькова.

Напомним, в конце февраля стало известно, что в Кировоградской области задержан агент ФСБ, готовивший серию поджогов на ключевых энергообъектах региона. По указанию врага злоумышленник пытался обесточить местные воинские части и медицинские учреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, от 14 до 15 лет тюрьмы получили еще четверо предателей, воевавших против Украины на востоке нашей страны. Они ждали приговора суда под арестом, потому что попали в плен Сил обороны Украины. Известно, что один из осужденных – украинский гражданин корейского происхождения Ли Вон Чоль, двое других проживали на ВОТ Луганщины и воевали на Бахмутском направлении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!