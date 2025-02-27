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Искал "быстрых заработков": СБУ задержала агента ФСБ, готовившего серию поджогов на ключевых энергообъектах Кировоградщины. Фото

Алексей Лютиков
Расследования
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Искал 'быстрых заработков': СБУ задержала агента ФСБ, готовившего серию поджогов на ключевых энергообъектах Кировоградщины. Фото

В Кировоградской области задержали агента ФСБ, который готовил серию поджогов на ключевых энергообъектах региона. Таким образом по указанию оккупантов злоумышленник пытался обесточить местные воинские части и медицинские учреждения.

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Вражеским агентом оказался 30-летний местный житель, который искал быстрые заработки в Telegram-каналах. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации Службы безопасности, фигуранта задержали "на горячем", когда он проводил доразведку электроподстанции, питающей областную больницу и несколько подразделений Сил обороны. Злоумышленник планировал поджечь этот энергообъект.

Как установили в ходе расследования, после дистанционной вербовки вражеский агент разведывал локации основных энергогенерирующих объектов и собирал данные об их техническом состоянии и охране. Полученную информацию фигурант отправлял своему российскому куратору для согласования поджога.

Кроме того, предатель передавал российским оккупантам геолокации базирования украинских защитников, по которым враг планировал осуществить воздушные атаки. Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Искал "быстрых заработков": СБУ задержала агента ФСБ, готовившего серию поджогов на ключевых энергообъектах Кировоградщины. Фото

Напомним, от 14 до 15 лет тюрьмы получили еще четверо предателей, которые воевали против Украины на востоке нашей страны. Они ждали приговора суда под арестом, поскольку попали в плен Сил обороны Украины.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного агента ФСБ. Предатель, состоявший в должности оператора беспилотных систем, корректировал ракетные удары РФ по региону, для этого он использовал как штатные дроны, так и мини-камеры.

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