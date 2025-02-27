Искал 'быстрых заработков': СБУ задержала агента ФСБ, готовившего серию поджогов на ключевых энергообъектах Кировоградщины. Фото

В Кировоградской области задержали агента ФСБ, который готовил серию поджогов на ключевых энергообъектах региона. Таким образом по указанию оккупантов злоумышленник пытался обесточить местные воинские части и медицинские учреждения.

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Вражеским агентом оказался 30-летний местный житель, который искал быстрые заработки в Telegram-каналах. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации Службы безопасности, фигуранта задержали "на горячем", когда он проводил доразведку электроподстанции, питающей областную больницу и несколько подразделений Сил обороны. Злоумышленник планировал поджечь этот энергообъект.

Как установили в ходе расследования, после дистанционной вербовки вражеский агент разведывал локации основных энергогенерирующих объектов и собирал данные об их техническом состоянии и охране. Полученную информацию фигурант отправлял своему российскому куратору для согласования поджога.

Кроме того, предатель передавал российским оккупантам геолокации базирования украинских защитников, по которым враг планировал осуществить воздушные атаки. Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, от 14 до 15 лет тюрьмы получили еще четверо предателей, которые воевали против Украины на востоке нашей страны. Они ждали приговора суда под арестом, поскольку попали в плен Сил обороны Украины.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного агента ФСБ. Предатель, состоявший в должности оператора беспилотных систем, корректировал ракетные удары РФ по региону, для этого он использовал как штатные дроны, так и мини-камеры.

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