По 15 лет за решеткой проведут четверо предателей Украины, воевавших на стороне РФ: один из них корейского происхождения. Фото

От 14 до 15 лет тюрьмы получили еще четверо предателей, которые воевали против Украины на востоке нашей страны. Они ждали приговора суда под арестом, поскольку попали в плен Сил обороны Украины.

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Пресс-служба СБУ рассказала, что один из осужденных – украинский гражданин корейского происхождения Ли Вон Чоль, более известный под псевдо Герман Прокопов. Он воевал на стороне оккупантов с 2014 года, и в начале российской агрессии устанавливал российские флаги на захваченных госучреждениях Луганска.

Во время полномасштабной войны боевик помогал противнику атаковать города Рубежное, Северодонецк и Лисичанск Луганской области. Он попал в плен во время боев за поселок Спорное в 2024 году. Суд приговорил его к 14-летнему тюремному сроку.

Двое других осужденных проживали на ВОТ Луганщины и воевали на Бахмутском направлении.

Житель Антрацита добровольно вступил в ряды т.н. народной милиции "ЛНР" в феврале 2022 года, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Преступник служил в должности стрелка, строил и охранял укрепления оккупантов, ремонтировал военную технику, занимался устройством огневых позиций для боевых бронированных машин вблизи поселка Малорязанцево. Был взят в плен осенью 2024 года в районе Белогоровки.

Житель Славяносербского района Луганщины с мая 2023 года воевал против Украины на должностях стрелка и помощника гранатометчика, помогал врагу в районах Клещиевки и Ивановского Бахмутского района. В 4-й мотострелковой бригаде РФ производил эвакуацию раненых захватчиков с поля боя.

Во время боевого столкновения летом 2024 года украинские защитники взяли его в плен вблизи Часового Яра.

Третий осужденный – уроженец Харьковщины. Мужчина долгое время проживал в России. Мобилизовался из Ростова-на-Дону в 59-й танковый полк РФ в октябре 2024-го. Как стрелок-штурмовик участвовал в наступательных действиях врага на Кураховском направлении.

"После непродолжительной боевой подготовки оккупанты перебросили его атаковать позиции украинских войск в районе поселка Терны Донецкой области. В бою Силы обороны уничтожили его подразделение, а уцелевшего предателя взяли в плен", – рассказали в СБУ.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленников виновными в преступлениях по четырем статьям УК:

▪️ ч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

▪️ ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

▪️ ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

▪️ ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований).

Как ранее писал OBOZ.UA, в Киевской области будут судить российских военных, причастных к военным преступлениям. Злоумышленники замучили офицера Национальной академии Службы безопасности во время оккупации Бучи. Обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы.

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