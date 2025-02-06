СБУ задержала российских агентов, пытавшихся пустить под откос грузовой поезд в Одесской области. Фото

Служба безопасности Украины задержала двух российских агентов, пытавшихся совершить диверсию на территории Одесской области. Злоумышленники планировали вывести из строя грузовой поезд, разобрав часть пути и вбивая в его стыки металлическую арматуру.

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Операция по предупреждению теракта была проведена в ночь, когда агенты еще не успели реализовать свой план. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Задержанными оказались двое местных жителей в возрасте 17 и 18 лет, искавших "легкие" деньги на тематических Телеграмм-каналах. Там их заметил и завербовал представитель российских спецслужб, который координировал диверсию.

Он уже координировал попытку теракта в Одесской области в январе этого года. Тогда СБУ задержала российскую агентку, готовившую подрыв административного здания подразделения ВСУ и припаркованного рядом авто.

Целью таких терактов было не только нанести ущерб инфраструктуре и транспортной логистике, но и нанести панику среди гражданского населения региона. Благодаря своевременным мерам СБУ эту попытку удалось остановить.

Задержанным уже объявили о подозрениях по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия в условиях военного положения), а также рассматривается возможность дополнительной квалификации по ч. 2 ст. 111 (государственная измена). Они находятся под стражей, и им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, сотрудники СБУ задержали пару шпионов РФ в Харьковской области. Местный безработный и его сожительница корректировали ракетно-бомбовые удары России по Харькову и пригороду. Для конспирации они притворялись зооволонтерами.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ нейтрализовала попытку ФСБ взорвать железнодорожный путь в Ровенской области, который используется для грузовых перевозок. Задержанным оказался 23-летний безработный житель Львовщины, ранее судимый за поругание над могилами украинских военных.

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