СБУ задержала агента ФСБ, пытавшегося взорвать колею перед грузовым поездом в Ривненской области. Фото

Служба безопасности Украины продолжает ликвидировать угрозы национальной безопасности, разоблачая вражеских агентов и предотвращая диверсии. На этот раз контрразведка нейтрализовала попытку ФСБ взорвать железнодорожный путь в Ровенской области, который используется для грузовых перевозок.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, задержанный – 23-летний житель Львовщины, безработный, ранее судимый за поругание над могилами украинских военных. Именно его пророссийские взгляды и открытые симпатии к стране-агрессору привлекли ФСБ, которая завербовала его для подрывной деятельности.

Российские кураторы передали агенту инструкции: прибыть в Ровенскую область, найти в тайнике взрывчатку и установить ее на указанном участке железной дороги. Взрывчатку планировали дистанционно активировать во время движения поезда, что могло привести к серьезным разрушениям и срыву поставок военной помощи на фронт.

Однако спецслужбы Украины сработали на опережение – оперативники задержали диверсанта еще до того, как он успел установить взрывное устройство.

Расследование также показало, что это не первая задача, которую он выполнял для ФСБ. До этого он занимался сбором информации о местах базирования украинских военных во Львовской области.

Следователи уже сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена (ч. 2 ст. 111) и диверсия (ч. 2 ст. 113). Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей. За сотрудничество с врагом и попытку совершения теракта предателю грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ разоблачила схему поставки оборудования военным санаториям РФ. Этим занималась компания из Житомира.

Также сообщалось, что сотрудники Службы задержали предательницу, которая по заданию российских спецслужб готовила масштабный теракт в центре Киева .

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