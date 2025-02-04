Шпионили в Харьковской области: СБУ задержала агентурную пару российского ГРУ, которая действовала под прикрытием волонтерства. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали пару российских шпионов в Харьковской области. Местный безработный и его сожительница корректировали ракетно-бомбовые удары России по Харькову и пригороду.

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Для конспирации они притворялись зооволонтерами. Подробности сообщили в СБУ.

"Служба безопасности задержала двух агентов российской военной разведки (более известной как ГРУ), которые действовали в Харьковской области. Они корректировали ракетно-бомбовые удары агрессора по областному центру и его окрестностям. По материалам дела, фигуранты работали в паре. Ими оказались местный безработный и его сожительница", – говорится в сообщении.

К конспирации предатели подошли творчески: они притворялись волонтерами, которые помогают беспризорным животным, и даже обустроили импровизированный "приют" во дворе дома, где жили. Под предлогом поиска заброшенных животных агенты ГРУ ездили по местности и фиксировали геолокации для последующих ударов.

В первую очередь врага и его приспешников интересовали запасные пункты дислокации и блокпосты Сил обороны, а также медучреждения, где находились на лечении раненые украинские воины.

Дополнительную информацию предатели "втемную" выспрашивали у местных жителей, с которыми встречались во время разведывательных вылазок.

Полученные разведданные агенты по телефону передавали знакомому боевику, который воюет на восточном фронте и сотрудничает с российским ГРУ.

"Контрразведка СБУ своевременно разоблачила агентурную пару, задокументировала ее преступления и задержала по месту жительства. Одновременно были проведены комплексные мероприятия по обеспечению позиций Сил обороны на прифронтовой территории региона. Установлено, что военная разведка РФ дистанционно завербовала обоих через их односельчанина, который с 2014 года воюет против украинских войск на востоке Украины", – говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами их коммуникации с российским ГРУ.

Обоим фигурантам следователи СБУ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Они находятся под стражей с перспективой получить по приговору суда пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, ранее СБУ задержала агента ФСБ, пытавшегося взорвать колею перед грузовым поездом в Ривненской области. Задержанный – 23-летний житель Львовщины, безработный, ранее судимый за вандализм над могилами украинских военных. Именно его пророссийские взгляды и открытая симпатия к стране-агрессору привлекли ФСБ, которая завербовала его для подрывной деятельности. Совершенная им диверсия должна была сорвать поставки военной помощи на фронт.

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