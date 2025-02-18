СБУ задержала 'крота' ФСБ, корректировавшего удары по Хмельнитчине. Фото

В Хмельницкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного агента ФСБ. Предатель, состоявший в должности оператора беспилотных систем, корректировал ракетные удары РФ по региону, для этого он использовал как штатные дроны, так и миникамеры.

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Особенно интересовали врага пункты базирования Сил обороны, а также электроподстанции и объекты "Укрзалізниці". Подробности раскрыли в СБУ.

"Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Хмельницком. Фигурантом оказался 37-летний мобилизованный в местную воинскую часть, который по заказу оккупантов корректировал ракетные удары по западному региону Украины. "Под прицелом" врага были пункты базирования Сил обороны, а также электроподстанции и объекты "Укрзализныци", – отмечено в сообщении.

В Службе рассказали, что предателем оказался оператор беспилотных систем. Для отслеживания потенциальных целей для российских ударов он использовал штатные БПЛА.

Кроме того, "Крот" установил скрытую миникамеру с функцией удаленного доступа для ФСБУ напротив узловой железнодорожной станции в Хмельницкой области. Так россияне рассчитывали отслеживать движение военных эшелонов в направлении фронта.

"Служба безопасности своевременно разоблачила предателя, задокументировала его преступления и задержала. Одновременно были проведены комплексные мероприятия по обеспечению локаций Сил обороны и объектов критической инфраструктуры... Во время обысков у задержанного изъяты мобильные телефоны с доказательствами его контактов с российской спецслужбой", – отметили в СБУ.

Как установили киберспециалисты службы, предателя представители ФСБ завербовали дистанционно через запрещенную в Украине российскую социальную сеть "Вконтакте". Для связи с кураторами он использовал анонимный чат в одном из популярных мессенджеров.

Следователи СБУ сообщили агенту ФСБ о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Хмельницкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала топ-менеджеров компании из Одессы, которая поставляла в Россию оборудование для электросетей военных баз.

Также сообщалось, что вместе с сотрудниками Нацполиции спецназовцы накануне, 17 февраля, задержали агентов ФСБ, организовавших теракт в Каменце-Подольском. В начале месяца несовершеннолетний студент и местный житель устроили взрыв возле здания ТЦК в городе, в результате чего погиб один человек, еще восемь пострадали.

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