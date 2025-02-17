СБУ задержала топ-менеджеров компании из Одессы, которая поставляла в Россию оборудование для электросетей военных баз. Фото

Служба безопасности Украины задержала в Одессе топ-менеджеров местной компании, которая поставляла в РФ оборудование для электросетей военных баз оккупантов. В течение года фигуранты скрыто поставили стране-агрессору несколько партий более чем на 1 млн долларов, для реализации сделки задействовали подконтрольные фирмы на Ближнем Востоке.

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Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба СБУ. Как отмечается, ликвидирована еще одна схема обхода санкций на поставки украинской продукции в Россию.

В Одессе задержаны семь фигурантов: основатель и топ-менеджеры компании, продававшей врагу электрооборудование для военных объектов.

Речь идет о высокотехнологичных приборах, обеспечивающих защиту и бесперебойную работу электрических сетей.

По данным следствия, в течение 2023 года подозреваемые скрыто поставили в РФ несколько партий отечественных товаров в общей сложности более 1 млн долларов.

Для реализации сделки они задействовали подконтрольные фирмы за границей, в том числе на Ближнем Востоке.

Сначала товар экспортировали в адреса иностранных посредников, а затем переправляли заказчикам в РФ.

Среди них – подсанкционные компании России, поставляющие электрооборудование для нужд минобороны страны-агрессора, в частности, для энергопитания военных баз врага.

Используя иностранные предприятия, подозреваемые документально скрывали фактического конечного получателя товара.

По данным следствия, учредитель предприятия в Одессе привлек к сделке шестерых подчиненных, в том числе коммерческого директора, двух руководителей отделов и бухгалтера.

Во время обысков на работе и дома у подозреваемых обнаружены документация, телефоны и компьютеры, которые использовали в незаконной деятельности. В общей сложности проведено более 20 обысков.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) и ч. 1 и ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранты находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ISW, в РФ пытаются скрыть влияние войны против Украины на российскую экономику. При этом попытки Кремля направлены как на внутреннюю, так и на международную аудиторию, отметили аналитики.

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