Нацполиция и СБУ задержали агентов ФСБ, организовавших теракт в Каменце-Подольском. Фото и видео

В Украине pзадержали агентов российской ФСБ, организовавших теракт возле здания ТЦК в Каменце-Подольском, в результате которого в начале февраля погиб человек и еще восемь пострадали. Злоумышленниками оказались наркозависимый местный житель и несовершеннолетний студент.

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Оба фигуранта уже находятся под стражей. В соответствии с действующим законодательством им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества, сообщила пресс-служба Нацполиции.

Напомним, что 5 февраля 2025 года у здания территориального центра комплектования в Каменце-Подольском прогремел взрыв, в результате которого погиб мужчина, еще восемь человек получили ранения.

Установлено, что преступление совершено по заказу спецслужб страны-агрессора РФ. Погибшим оказался курьер службы доставки, которого злоумышленники использовали в качестве "инструмента" совершения преступления – мужчина и не подозревал о содержании посылки, которую передавал.

В результате профессиональных действий правоохранителей в течение суток после взрыва были задержаны два агента ФСБ, причастные к теракту. Полиция совместно с СБУ установила, что исполнителями теракта наркозависимый местный житель и 17-летний студент одного из колледжей города. Они были завербованы российской спецслужбой через Telegram-канал с предложениями по быстрому заработку.

Отмечается, что оба фигуранта действовали порознь, но имели общего российского куратора. Так, по его инструкции, несовершеннолетний агент изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ). Для максимального поражения он начинил его гайками и обрезками арматуры, а для дистанционной детонации – снарядил мобильным телефоном. Затем студент заложил СВУ в тайник и передал геолокацию своему куратору из ФСБ.

"Российский спецслужбист сообщил координаты другому агенту – наркозависимому, который в дальнейшем забрал взрывчатку. Впоследствии он должен был доставить СВУ под видом посылки в здание ТЦК. Поняв, что его могут попытаться ликвидировать "как свидетеля", он заказал доставку. Когда курьер прибыл под ТЦК, оккупанты взорвали взрывчатку вместе с ним", – рассказали детали преступления в СБУ.

Оперативники отследили путь передачи взрывчатки, что позволило быстро выйти на след наемников. В ходе обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны с доказательствами их связи с ФСБ, а также компоненты для изготовления взрывных устройств.

Обоим мужчинам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели человека).

Как сообщал OBOZ.UA, в Николаеве 14 февраля трагически погибли трое военнослужащих Центра противоминной деятельности – Вадим Елисеев, Елена Ключникова и Евгений Сирык. Это произошло во время жестокого террористического акта, когда женщина-смертница подошла с пакетом со взрывчаткой к группе военных.

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