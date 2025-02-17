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Нацполиция и СБУ задержали агентов ФСБ, организовавших теракт в Каменце-Подольском. Фото и видео

Марина Лисничук
Расследования
3 минуты
1,8 т.
Нацполиция и СБУ задержали агентов ФСБ, организовавших теракт в Каменце-Подольском. Фото и видео

В Украине pзадержали агентов российской ФСБ, организовавших теракт возле здания ТЦК в Каменце-Подольском, в результате которого в начале февраля погиб человек и еще восемь пострадали. Злоумышленниками оказались наркозависимый местный житель и несовершеннолетний студент.

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Оба фигуранта уже находятся под стражей. В соответствии с действующим законодательством им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества, сообщила пресс-служба Нацполиции.

Напомним, что 5 февраля 2025 года у здания территориального центра комплектования в Каменце-Подольском прогремел взрыв, в результате которого погиб мужчина, еще восемь человек получили ранения.

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Установлено, что преступление совершено по заказу спецслужб страны-агрессора РФ. Погибшим оказался курьер службы доставки, которого злоумышленники использовали в качестве "инструмента" совершения преступления – мужчина и не подозревал о содержании посылки, которую передавал.

Нацполиция и СБУ задержали агентов ФСБ, организовавших теракт в Каменце-Подольском. Фото и видео

В результате профессиональных действий правоохранителей в течение суток после взрыва были задержаны два агента ФСБ, причастные к теракту. Полиция совместно с СБУ установила, что исполнителями теракта наркозависимый местный житель и 17-летний студент одного из колледжей города. Они были завербованы российской спецслужбой через Telegram-канал с предложениями по быстрому заработку.

Нацполиция и СБУ задержали агентов ФСБ, организовавших теракт в Каменце-Подольском. Фото и видео

Отмечается, что оба фигуранта действовали порознь, но имели общего российского куратора. Так, по его инструкции, несовершеннолетний агент изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ). Для максимального поражения он начинил его гайками и обрезками арматуры, а для дистанционной детонации – снарядил мобильным телефоном. Затем студент заложил СВУ в тайник и передал геолокацию своему куратору из ФСБ.

Нацполиция и СБУ задержали агентов ФСБ, организовавших теракт в Каменце-Подольском. Фото и видео

"Российский спецслужбист сообщил координаты другому агенту – наркозависимому, который в дальнейшем забрал взрывчатку. Впоследствии он должен был доставить СВУ под видом посылки в здание ТЦК. Поняв, что его могут попытаться ликвидировать "как свидетеля", он заказал доставку. Когда курьер прибыл под ТЦК, оккупанты взорвали взрывчатку вместе с ним", – рассказали детали преступления в СБУ.

Нацполиция и СБУ задержали агентов ФСБ, организовавших теракт в Каменце-Подольском. Фото и видео

Оперативники отследили путь передачи взрывчатки, что позволило быстро выйти на след наемников. В ходе обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны с доказательствами их связи с ФСБ, а также компоненты для изготовления взрывных устройств.

Нацполиция и СБУ задержали агентов ФСБ, организовавших теракт в Каменце-Подольском. Фото и видео

Обоим мужчинам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели человека).

Нацполиция и СБУ задержали агентов ФСБ, организовавших теракт в Каменце-Подольском. Фото и видео

Как сообщал OBOZ.UA, в Николаеве 14 февраля трагически погибли трое военнослужащих Центра противоминной деятельности – Вадим Елисеев, Елена Ключникова и Евгений Сирык. Это произошло во время жестокого террористического акта, когда женщина-смертница подошла с пакетом со взрывчаткой к группе военных.

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