СБУ задержала глав оккупационного 'МЧС РФ' Херсонщины: среди них бывший военный ВСУ

Служба безопасности Украины задержала двух коллаборантов, сотрудничавших с российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения. По данным следствия, после захвата Херсона эти лица добровольно вступили в оккупационный "МЧС РФ" и заняли ключевые посты в структуре врага.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Одним из задержанных оказался бывший военный ВСУ, согласившийся возглавить "управление по реагированию на чрезвычайные ситуации" в оккупационной администрации.

В этой роли он активно привлекал подчиненных, технику и ресурсы для нужд российских войск, ведущих боевые действия на южном фронте. Кроме того, коллаборант помогал врагу в обустройстве укреплений и блокпостов, а также переправлял оружие и боеприпасы под видом гуманитарных грузов.

Вторым задержанным является бывший "главный экономист главного управления МЧС РФ в Херсонской области". Она отвечала за введение "рублевой зоны" и активно призывала местных жителей поддерживать агрессора.

После деоккупации Херсона женщина пыталась скрыться, сменив анкетные данные и трудоустроившись в местный филиал Госпродпотребслужбы. Однако услышав о возможном наказании, она пыталась скрыться в Николаевской области, но была задержана сотрудниками СБУ на одном из блокпостов в южном регионе.

По обоим разоблаченным фактам следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, от 14 до 15 лет тюрьмы получили еще четверо предателей, воевавших против Украины на востоке нашей страны. Они ждали приговора суда под арестом, поскольку попали в плен Сил обороны Украины.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного агента ФСБ. Предатель, состоявший в должности оператора беспилотных систем, корректировал ракетные удары РФ по региону, для этого он использовал как штатные дроны, так и мини-камеры.

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