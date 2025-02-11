СБУ задержала агентов РФ, пытавшихся установить GPS-маячок на спецтранспорт, сопровождающий колонны ВСУ на фронт. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Кировоградской области вражеских агентов, пытавшихся установить GPS-маячок на авто, сопровождающее военную технику на фронт. Задержан безработный с Киевщины, который на измену пошел из-за желания заработать "легкие" деньги, разоблачен и его несовершеннолетнего приспешника.

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Кроме того, вражеский агент собирал для спецслужб РФ данные о расположении объектов критической инфраструктуры на территории Кировоградщины. Подробности раскрыли в СБУ и Офисе генерального прокурора.

"Служба безопасности задержала на Кировоградщине агента РФ и его несовершеннолетнего приспешника, которые шпионили за военной техникой Сил обороны. Для выполнения вражеской задачи фигуранты должны были скрыто установить GPS-трекер на спецавтомобиль, сопровождающий колонны ВСУ. Таким образом враг планировал в режиме реального времени следить за маршрутами движения и пунктами прибытия украинских войск во фронтовых районах нашего государства", – отметили в СБУ.

На сотрудничество с врагом согласился 20-летний безработный Киевской области: он искал легкого заработка в Telegram, чем и привлек внимание российских спецслужб. Сначала он согласился наводить российские ракеты на критическую инфраструктуру, довольно скоро перечень "заданий" расширился сбором данных о местах базирования и движения военных колонн.

"По данным следствия, житель Киевской области во время общения в мессенджере получил предложение за деньги осуществлять информирование врага о размещении объектов критической инфраструктуры на территории Кировоградской области. К выполнению задач мужчина привлек несовершеннолетнего, который не был осведомлен о противоправности своих действий. Подросток временно проживал в наемном жилье и выполнял поступавшие от его знакомого задачи, необходимое оборудование получал почтой", – отметили в ОГПУ.

Следствием установлено, что в январе предатель передал российскому куратору фотографии и координаты размещения одной из электроподстанций в городе Кропивницкий и полка спецназначения ВСУ: эта информация требовалась врагу для дальнейших ракетных ударов.

Последней для предателя задачей стала попытка установить GPS-трекер на спецавтомобиль, сопровождающий колонны ВСУ. На ее выполнение злоумышленник отправил своего 17-летнего сообщника.

"По указанию агента несовершеннолетний отследил место парковки спецавтомобиля ВСУ. Дождавшись сумерек, он пытался закрепить на нем "маячок". В этот момент юноша был задержан сотрудниками СБУ. Одновременно украинская спецслужба задержала основного агента, координировавшего преступные действия несовершеннолетнего", – отметили в СБУ.

У задержанных спецназовцы провели обыски и изъяли мобильные телефоны с поличным, а также GPS-трекер, которым они собирались "оборудовать" автомобиль ВСУ. Также было установлено, что, кроме перечисленного, 20-летний житель Киевщины передавал оккупантам локации ТЦК и парковочные места служебного транспорта украинских войск.

"Для конспирации агент посуточно арендовал жилье, а коммуникацию с оккупантами поддерживал через анонимный чат в мессенджере", – добавили в Службе.

В настоящее время предатель находится под стражей без права на внесение залога. Ему сообщено о подозрении по ч.2 ст.111 (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Несовершеннолетний сообщник предателя сейчас сотрудничает со следствием.

Напомним, СБУ разоблачила двух жителей Киева, пытавшихся сорвать мобилизацию и распространявших российскую пропаганду. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Также сообщалось, что СБУ задержала диакона УПЦ МП и психотерапевта, которые шпионили за защитниками Харькова. Оба были завербованы ФСБ РФ.

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