Работали на ФСБ: СБУ задержала диакона УПЦ МП и психотерапевта, которые шпионили за защитниками Харькова. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала двух агентов ФСБ в Харькове. Ими оказались местный врач-психотерапевт и диакон Харьковской епархии УПЦ (МП).

Видео дня

По данным следствия, они передавали российским спецслужбам информацию об украинских военных, дислокации подразделений и маршрутах передвижения защитников города. Об этом сообщили пресс-служба СБУ и Харьковская областная прокуратура.

Психотерапевт, пользуясь доверием пациентов, в том числе военнослужащих, проходивших реабилитацию после боевых задач, выспрашивал у них важные сведения. Чтобы получить больше информации, он привлек к шпионской деятельности диакона местного собора, скрыто собиравшего данные среди прихожан.

Информацию, которую удалось получить, злоумышленники передавали российской спецслужбе через защищенные каналы связи. Врач готовил отчеты и отправлял их непосредственному куратору из РФ через мессенджер, используя отдельный телефон и SIM-карту, которую прятал в почтовом ящике своего дома.

Впрочем, подобные меры конспирации им не помогли. СБУ задокументировала преступную деятельность и задержала обоих агентов по местам их проживания. В ходе обысков изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и другие доказательства сотрудничества с ФСБ.

По информации контрразведки, врач был завербован российскими спецслужбами еще несколько лет назад, но некоторое время находился в статусе "спящего агента". Весной 2024 года ФСБ дистанционно активировала его для подрывной деятельности в Харькове. Помимо сбора разведданных мужчина также оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины и открыто выражал пренебрежение к украинцам, рассказывая о необходимости "освобождения" территорий нашего государства. Противоправный характер высказываний мужчины подтвержден выводом соответствующей экспертизы.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, во время спецоперации СБУ был задержан российский агент, получивший задание от своего куратора и планировавший установить взрывчатку вблизи пунктов базирования Сил обороны на территории города. Ключевыми целями врага являлись запасные командные пункты и места постоянного расположения подразделений ВСУ и Национальной гвардии Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепропетровской области задержали троих мужчин, работавших на РФ. Они по заказу вражеских спецслужб совершили теракт возле здания РТЦК в Павлограде. Предателям грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!