Пытались сорвать мобилизацию и распространяли российскую пропаганду: СБУ разоблачила двух жителей Киева. Фото

Сотрудники СБУ задержали жителей Киева, пытавшихся сорвать мобилизацию. Кроме того, злоумышленники распространяли российскую пропаганду в соцсетях.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности Украины в столице и Киевской области. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

"Сотрудники Службы безопасности прекратили противоправную деятельность двух жителей столицы, пытавшихся сорвать мобилизацию в Киеве и дискредитировать сотрудников ТЦК. Одной из злоумышленниц оказалась жительница Оболонского района. Женщина намеренно выискивала места вручения повесток, чтобы провоцировать и препятствовать военнослужащим во время выполнения ими мобилизационных мероприятий. Снятые провокативные видео она выкладывала в ТикТок", – рассказали в СБУ.

Отмечается, что во время своих стримов женщина публично унижала действующих военнослужащих Украины. Кроме того, она озвучивала пророссийские лозунги, в которых оправдывала вооруженную агрессию РФ против нашего государства.

Другим злоумышленником оказался начальник смены охраны одного из предприятий Киевской области, находившийся в розыске за нарушение правил военного учета. Будучи модератором Telegram-сообщества, он отслеживал места выдачи повесток сотрудниками ТЦК и распространял данные о количестве мобильных передвижных групп.

Это привело к срыву проведения мобилизационных мероприятий в нескольких районах Киева. По данным правоохранителей, общая аудитория информационных ресурсов составляла почти 35 тыс. пользователей.

Сотрудники СБУ провели обыски и изъяли мобильную технику, используемую ими в противоправной деятельности. По фактам препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, проводится расследование. Злоумышленникам сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины разоблачила и задержала двух агентов ФСБ в Харькове. Ими оказались местный врач-психотерапевт и диакон Харьковской епархии УПЦ (МП).

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