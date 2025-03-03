УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Проводили информдиверсии: СБУ задержала в Полтавской области трех приспешников российских спецслужб. Фото

Анна Паскевич
Расследования
2 минуты
630
Проводили информдиверсии: СБУ задержала в Полтавской области трех приспешников российских спецслужб. Фото

Служба безопасности Украины задержала в Полтавской области трех приспешников спецслужб страны-агрессора России, которые проводили информационные диверсии в пользу врага. Фигурантами оказались бывший "регионал", рецидивист, уже осужденный за распространение кремлевской пропаганды и ИТ-специалист, организовавший ботоферму.

Видео дня

Об этом 3 марта сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, один из фигурантов, бывший функционер запрещенной Партии регионов, писал заказные статьи для международных рупоров Кремля, среди которых российское интернет-издание "Фонд стратегической культуры".

Проводили информдиверсии: СБУ задержала в Полтавской области трех приспешников российских спецслужб. Фото

Он подготовил десятки публикаций, в которых оправдывал вооруженную агрессию России и дискредитировал украинских защитников.

Для конспирации мужчина использовал псевдоним. А для контактов с представителями спецслужб РФ использовал анонимные чаты в мессенджерах.

Проводили информдиверсии: СБУ задержала в Полтавской области трех приспешников российских спецслужб. Фото

Еще одно подозрение получил местный житель, уже имевший приговор за распространение прокремлевской пропаганды, но во время испытательного срока повторивший преступление.

Рецидивист на своей странице в Facebook отрицал военные преступления россиян и призывал к государственному перевороту в Украине.

Проводили информдиверсии: СБУ задержала в Полтавской области трех приспешников российских спецслужб. Фото

Кроме того, киберспециалисты СБУ совместно с Национальной полицией разоблачили в Горишних Плавнях Кременчугского района Полтавщины ИТ-специалиста, организовавшего ботоферму для распространения нарративов России в сети.

По данным следствия, фигурант массово регистрировал мобильные номера украинских операторов, по которым создавал фейковые аккаунты в соцсетях.

Оккупанты использовали эти "учетные записи" для "разгона" российского контента якобы от имени украинцев.

Проводили информдиверсии: СБУ задержала в Полтавской области трех приспешников российских спецслужб. Фото

В настоящее время нейтрализовано более 10 тысяч таких псевдостраниц.

Задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 111 ( государственная измена, совершенная в условиях военного положения),

– ч. 5 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных, электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей);

– чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Проводили информдиверсии: СБУ задержала в Полтавской области трех приспешников российских спецслужб. Фото

Все трое находятся под стражей. Им грозит от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, Нацполиция и СБУ разоблачили пятерых человек, которые по заказу РФ готовили теракты и диверсии на Львовщине, Черниговщине, Киевщине, Винниччине. Среди фигурантов – агенты спецслужб РФ, готовившие взрывы военных. Теперь большинству из них вместо "легкого" заработка грозит пожизненное заключение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!