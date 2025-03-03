Проводили информдиверсии: СБУ задержала в Полтавской области трех приспешников российских спецслужб. Фото

Служба безопасности Украины задержала в Полтавской области трех приспешников спецслужб страны-агрессора России, которые проводили информационные диверсии в пользу врага. Фигурантами оказались бывший "регионал", рецидивист, уже осужденный за распространение кремлевской пропаганды и ИТ-специалист, организовавший ботоферму.

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Об этом 3 марта сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, один из фигурантов, бывший функционер запрещенной Партии регионов, писал заказные статьи для международных рупоров Кремля, среди которых российское интернет-издание "Фонд стратегической культуры".

Он подготовил десятки публикаций, в которых оправдывал вооруженную агрессию России и дискредитировал украинских защитников.

Для конспирации мужчина использовал псевдоним. А для контактов с представителями спецслужб РФ использовал анонимные чаты в мессенджерах.

Еще одно подозрение получил местный житель, уже имевший приговор за распространение прокремлевской пропаганды, но во время испытательного срока повторивший преступление.

Рецидивист на своей странице в Facebook отрицал военные преступления россиян и призывал к государственному перевороту в Украине.

Кроме того, киберспециалисты СБУ совместно с Национальной полицией разоблачили в Горишних Плавнях Кременчугского района Полтавщины ИТ-специалиста, организовавшего ботоферму для распространения нарративов России в сети.

По данным следствия, фигурант массово регистрировал мобильные номера украинских операторов, по которым создавал фейковые аккаунты в соцсетях.

Оккупанты использовали эти "учетные записи" для "разгона" российского контента якобы от имени украинцев.

В настоящее время нейтрализовано более 10 тысяч таких псевдостраниц.

Задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 111 ( государственная измена, совершенная в условиях военного положения),

– ч. 5 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных, электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей);

– чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Все трое находятся под стражей. Им грозит от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, Нацполиция и СБУ разоблачили пятерых человек, которые по заказу РФ готовили теракты и диверсии на Львовщине, Черниговщине, Киевщине, Винниччине. Среди фигурантов – агенты спецслужб РФ, готовившие взрывы военных. Теперь большинству из них вместо "легкого" заработка грозит пожизненное заключение.

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