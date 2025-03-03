Работали по заказу РФ: в Украине задержали пятерых злоумышленников, которые готовили теракты в разных регионах. Фото

Национальная полиция и Служба безопасности Украины разоблачили пятерых злоумышленников, которые по заказу России готовили теракты и диверсии в разных регионах страны. Среди фигурантов – агенты спецслужб РФ, готовившие подрывы военных. Теперь большинству из них вместо "легкого" заработка грозит пожизненное заключение.

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Об этом сообщили прессслужбы СБУ, Нацполиции и Офиса генерального прокурора. Как отмечается, благодаря совместной работе правоохранителей удалось избежать тяжелых последствий и сорвать планы россиян.

В частности, полицейские вместе с работниками СБУ разоблачили в государственной измене группу поджигателей релейных шкафов, мужчину, который должен был изготовить взрывные устройства и передать их другим лицам для совершения подрывов военнослужащих Вооруженных сил Украины, полицейских и работников других силовых ведомств, а также готовившего подрыв военного агента спецслужб России.

В Винницкой области женщина и мужчина, которых правоохранители ранее задержали за поджоги релейных шкафов на железной дороге, разоблачены в государственной измене. Фигуранты работали на российские спецслужбы, получая инструкции через мессенджер.

По факту поджогов следователи сообщили им о подозрении в совершении диверсии (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины), а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе досудебного расследования правоохранители выяснили, что злоумышленники также помогали спецслужбам РФ в проведении подрывной деятельности против Украины.

Так, имея пророссийские идеологические убеждения, они размещали на специализированных сайтах среди широкой аудитории объявления с предложениями "быстрого" заработка для молодежи, заключавшегося в осуществлении диверсий и террористической деятельности.

Фигуранты получили подозрение по ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена.

В Чернигове полицейские совместно с СБУ разоблачили приспешника спецслужб страны-агрессора, причастного к подготовке ряда терактов в области.

18-летний парень нашел объявление о "легком заработке" в интернете в ноябре 2024 года. По заданию россиян он поджигал трансформаторы, в частности в Одесской области, используя зажигательную смесь. Видео с места поджога, с координатами, датой и временем посылал куратору.

Также он должен был изготовить взрывные устройства и передать их другим лицам для совершения подрывов военнослужащих ВСУ, работников Нацполиции и других силовых структур.

В то же время, стремясь получить большее денежное вознаграждение, он согласился на предложение поджечь здание ЦНАПа в городе Корюковка и получил подробные инструкции по совершению этого преступления. Для совершения поджога фигурант самостоятельно изготовил "коктейли Молотова" и, разбив кирпичом окно здания, забросил внутрь две бутылки с горючей смесью.

Видеодоказательства выполненной "работы" прислал заказчику. Они использовались врагом для информационно-психологических операций.

Правоохранители задержали его по месту жительства. В ходе обысков изъяты доказательства противоправной деятельности.

Фигуранту сообщили о подозрении за умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины) и государственную измену (ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

В Киевской области 31-летний наемник российских спецслужб завербован через Telegram-канал, готовил теракт с применением взрывчатки в отношении военного из Бучи. Им оказался 31-летний рецидивист из города Ирпень, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за разбой.

Согласно инструкции кураторов, подозреваемый начал в собственном доме готовить самодельную взрывчатку, для которой приобрел необходимые компоненты. Также во время подготовки к преступлению он проводил разведку возле дома, где проживает военный, в том числе фотографировал и снимал на видео придомовую территорию.

Агента РФ правоохранители задержали по месту жительства во время подготовки теракта.

В настоящее время под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры мужчине сообщили о подозрении по факту готовки к совершению террористического акта (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины).

Согласно санкциям инкриминируемых статей одному из подозреваемых грозит до 12 лет лишения, а другим трем – пожизненное лишение свободы.

Кроме того, киберспециалисты СБУ предотвратили серию терактов во Львове. Там задержан 23-летний житель Киевщины, который планировал взрыв возле ТЦК и железнодорожного вокзала.

В Telegram он получил задачу заложить взрывное устройство, начиненное металлическими предметами для большего поражения людей.

Предварительно после доставки взрывчатки на определенные локации российская спецслужба собиралась ликвидировать своего агента как "лишнего свидетеля".

Однако украинские силовики заблаговременно разоблачили вражеский замысел. Агента РФ разоблачили сразу после заложения взрывчатки.

Вопрос о мере пресечения для него решается.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля СБУ и Нацполиция предотвратили теракт в центре Житомира. 16-летний парень по заказу спецслужб РФ должен был устроить взрыв у Аллеи славы Героев. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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