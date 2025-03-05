Стрелял возле ТЦК, чтобы попасть на фронт: в ДТП на Закарпатье погибли бывший военный и мать двоих детей

На Закарпатье поздно вечером 3 марта произошло смертельное ДТП. 40-летний водитель, бывший военный, на скорости выехал на встречную полосу и врезался в ограждение ресторана. В результате сам водитель погиб, также погибла и 38-летняя мать двоих детей, которая сидела на переднем сиденье. Еще одна пассажирка, которая находилась на заднем сидении, осталась жива и сейчас в больнице.

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Авария произошла поздно ночью

Ужасная авария произошла в с. Рокосово под Хустом Закарпатской области. В понедельник, 3 марта, около часу ночи 40-летний водитель BMW не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в ограждение ресторана.

Он погиб на месте. 38-летнюю пассажирку, которая находилась на переднем сиденье, во время аварии выкинуло из салона, она также скончалась на месте.

Другая 38-летняя женщина, которая была на заднем сиденье, осталась жива, сейчас она в больнице.

Хотел вернуться на фронт

Как выяснилось, за рулем автомобиля находился бывший военный 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Андрей Леонтьев. Как рассказал его товарищ, волонтер из Хуста Владислав Головко, который побывал на месте аварии на следующий день, Андрей любил скорость.

"Сколько мы тебе говорили – не гоняй, братишка. Ты говорил, что ты уже не такой дурной, не будешь. Говорил, что просто любишь такие машины", – рассказывает на видео Головко.

Нам волонтер тоже сказал, что погибший любил скорость. В прошлом он был военным, воевал еще в 2014 году, и в начале полномасштабного вторжения также пошел на фронт, но был ранен.

"Он хотел, чтобы его снова взяли, ходил в ТЦК, но ему отказывали. Был случай недавно, о нем писали, что Андрей стрелял из стартового пистолета возле ТЦК, так хотел снова пойти воевать", – вспоминает волонтер.

Действительно, еще 14 ноября прошлого года возле здания ТЦК мужчина открыл стрельбу в воздух и пробовал проникнуть в центр комплектования. Однако его задержали. В ЗСУ так и не взяли.

У погибшей остались две дочери

С выжившей в ДТП женщиной Юлией в последнее время Леонтьев проживал. У нее есть малолетняя дочь. Рассказывают, что после аварии девочка звонила маме. Телефон взял полицейский и успокаивал ребенка, говорил, что случилась авария, с мамой все хорошо.

А погибшей оказалась Катя Сич, сестра побратима Леонтьева, который сейчас воюет. Они жили недалеко друг от друга, давно были знакомы, ходили в гости друг к другу. У нее остались две дочери, Александра и Диана.

У самого водителя также есть двое детей от первого брака, пожилая мама и сестры. Эту BMW Андрей купил не так давно. Предыдущий автомобиль у него также разбился в ДТП.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, которые привели к смерти потерпевшего. Виновному грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

В полиции Закарпатской области говорят, что будут тщательно разбираться в причинах смертельной аварии.