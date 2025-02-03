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Принесли взрывчатку в рюкзаке: в Ровно задержаны агенты РФ, которые пытались взорвать управление полиции. Фото

Анна Павлова
Расследования
3 минуты
2,9 т.
Принесли взрывчатку в рюкзаке: в Ровно задержаны агенты РФ, которые пытались взорвать управление полиции. Фото

В понедельник, 3 февраля, в Ровно были задержаны два российских агента. Они готовились вскоре подорвать управление полиции. Именно для этого под админздание они принесли взрывчатку в рюкзаке.

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Об этом сообщили в СБУ. В полиции также рассказали, что сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Принесли взрывчатку в рюкзаке: в Ровно задержаны агенты РФ, которые пытались взорвать управление полиции. Фото
Принесли взрывчатку в рюкзаке: в Ровно задержаны агенты РФ, которые пытались взорвать управление полиции. Фото
Принесли взрывчатку в рюкзаке: в Ровно задержаны агенты РФ, которые пытались взорвать управление полиции. Фото
Принесли взрывчатку в рюкзаке: в Ровно задержаны агенты РФ, которые пытались взорвать управление полиции. Фото
Принесли взрывчатку в рюкзаке: в Ровно задержаны агенты РФ, которые пытались взорвать управление полиции. Фото

"По данным следствия, завербованные спецслужбами РФ лица на выполнение задания своего куратора должны были взорвать в Ровно помещение управления Национальной полиции", – добавили в Офисе генерального прокурора.

По материалам дела, мужчины должны были оставить возле админздания правоохранительного органа замаскированное в сумке самодельное взрывное устройство (СИН).

В момент закладки взрывчатки оккупанты планировали взорвать ее с помощью вызова на мобильный телефон, подключенный к СВП. При этом теракт должен произойти, когда вблизи полицейского подразделения находились многие правоохранители, а сами агенты еще находились у взрывного устройства.

Таким образом, рашисты планировали убить максимальное количество сотрудников полиции и рядовых граждан и одновременно ликвидировать исполнителей теракта как "лишних" свидетелей.

Принесли взрывчатку в рюкзаке: в Ровно задержаны агенты РФ, которые пытались взорвать управление полиции. Фото
Принесли взрывчатку в рюкзаке: в Ровно задержаны агенты РФ, которые пытались взорвать управление полиции. Фото
Принесли взрывчатку в рюкзаке: в Ровно задержаны агенты РФ, которые пытались взорвать управление полиции. Фото

Агентами РФ оказались два 19-летних парня, которые искали "быстрые" заработки в соцсетях. По прибытии в Ровно они получили от оккупантов геолокацию схрона, из которого забрали СВП для совершения теракта. Оба фигуранта были задержаны "на горячем", когда они пытались установить возле райуправления полиции взрывчатку.

Принесли взрывчатку в рюкзаке: в Ровно задержаны агенты РФ, которые пытались взорвать управление полиции. Фото
Принесли взрывчатку в рюкзаке: в Ровно задержаны агенты РФ, которые пытались взорвать управление полиции. Фото

На основании собранных улик следователи Службы безопасности планируют сообщить задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 15, ст. 258 Уголовного кодекса Украины (окончено покушение на совершение террористического акта). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в субботу, 1 февраля, вечером в Ровно возле здания ТЦК также раздался взрыв. Один человек погиб и шесть были ранены. Подробности инцидента устанавливает полиция.

Кроме того, накануне, 2 февраля, возле здания РТКЦ и СП в Павлограде (Днепропетровская область) произошел взрыв. Один человек был ранен. На месте инцидента работала полиция.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины продолжает ликвидировать угрозы национальной безопасности, разоблачая вражеских агентов и предотвращая диверсии. В этот раз контрразведка нейтрализовала попытку ФСБ взорвать железнодорожный путь в Ровенской области, который используется для грузовых перевозок.

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