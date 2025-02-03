Принесли взрывчатку в рюкзаке: в Ровно задержаны агенты РФ, которые пытались взорвать управление полиции. Фото

В понедельник, 3 февраля, в Ровно были задержаны два российских агента. Они готовились вскоре подорвать управление полиции. Именно для этого под админздание они принесли взрывчатку в рюкзаке.

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Об этом сообщили в СБУ. В полиции также рассказали, что сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

"По данным следствия, завербованные спецслужбами РФ лица на выполнение задания своего куратора должны были взорвать в Ровно помещение управления Национальной полиции", – добавили в Офисе генерального прокурора.

По материалам дела, мужчины должны были оставить возле админздания правоохранительного органа замаскированное в сумке самодельное взрывное устройство (СИН).

В момент закладки взрывчатки оккупанты планировали взорвать ее с помощью вызова на мобильный телефон, подключенный к СВП. При этом теракт должен произойти, когда вблизи полицейского подразделения находились многие правоохранители, а сами агенты еще находились у взрывного устройства.

Таким образом, рашисты планировали убить максимальное количество сотрудников полиции и рядовых граждан и одновременно ликвидировать исполнителей теракта как "лишних" свидетелей.

Агентами РФ оказались два 19-летних парня, которые искали "быстрые" заработки в соцсетях. По прибытии в Ровно они получили от оккупантов геолокацию схрона, из которого забрали СВП для совершения теракта. Оба фигуранта были задержаны "на горячем", когда они пытались установить возле райуправления полиции взрывчатку.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности планируют сообщить задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 15, ст. 258 Уголовного кодекса Украины (окончено покушение на совершение террористического акта). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в субботу, 1 февраля, вечером в Ровно возле здания ТЦК также раздался взрыв. Один человек погиб и шесть были ранены. Подробности инцидента устанавливает полиция.

Кроме того, накануне, 2 февраля, возле здания РТКЦ и СП в Павлограде (Днепропетровская область) произошел взрыв. Один человек был ранен. На месте инцидента работала полиция.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины продолжает ликвидировать угрозы национальной безопасности, разоблачая вражеских агентов и предотвращая диверсии. В этот раз контрразведка нейтрализовала попытку ФСБ взорвать железнодорожный путь в Ровенской области, который используется для грузовых перевозок.

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