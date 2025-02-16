В Николаеве в результате взрыва погибли три военных: детали и фото

В Николаеве трагически погибли трое военнослужащих Центра противоминной деятельности – Вадим Елисеев, Елена Ключникова и Евгений Сирык. Это произошло во время жестокого террористического акта, когда женщина-смертница подошла с пакетом со взрывчаткой к группе военных.

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Погибшие преданно несли свой военный долг перед Родиной и защищали Украину, спасая гражданских и собратьев от минной угрозы. Об этом сообщили в Центре противоминной деятельности и Ukrainian Demining Services.

Отмечается, что в результате жестокого террористического акта 14 февраля Украина лишилась мужественных воинов и верных защитниц своей земли.

"Имена погибших навечно запечатлеваются в нашей памяти, как символ отваги, чести и самопожертвования. Военнослужащие самоотверженно обеспечивали безопасность граждан Украины, нейтрализуя минную угрозу и спасая жизнь мирных жителей и своих собратьев. Их вклад в защиту страны неоценим, а их жертвенность – вне времени", – отметили в Центре.

Коллеги выразили соболезнования родным, близким и собратьям погибших, которые навсегда останутся в сердцах.

В Центре добавили, что желающие могут поддержать эти семьи, лишившиеся самых дорогих в войне. Потому был объявлен сбор средств для помощи семьям погибших военнослужащих.

Как сообщал OBOZ.UA, в Николаеве и днем 14 февраля раздался взрыв возле общепита. Сначала было известно о двух погибших и восьми раненых.

Впоследствии в Сети показали видео, на котором видно, что неизвестная женщина принесла взрывчатку в обычном пакете на место инцидента. Когда она подошла к группе военных – устройство сработало.

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