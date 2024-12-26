Командир взвода 211-й понтонно-мостовой бригады, издевавшийся над подчиненными, сообщили о подозрении. Видео

Командиру взвода 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных сил Украины, который, по данным следствия, издевался над подчиненными солдатами, сообщили о подозрении. Ему инкриминируют превышение полномочий, самовольное оставление части и дезертирство.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины и Государственном бюро расследований. По данным следствия, подозреваемый старший лейтенант с февраля по май 2024 года во время пребывания в зоне выполнения задач на востоке неоднократно применял насилие по меньшей мере в отношении трех военных.

В феврале 2024 года на Днепропетровщине он избил солдата за то, что тот был выпившим.

Офицер ударил его ногой в лицо и бил по другим частям тела, а затем приказал своим подчиненным завести нетрезвого в помещение и раздеть его, чтобы унизить, после чего офицер продолжил избивать подчиненного.

Впоследствии, уже в Авдеевке Донецкой области, подозреваемый снова избил этого солдата и дал приказ поднять избитого с земли и привязать к деревянной конструкции в виде креста.

В таком положении потерпевший находился около четырех часов.

В ходе следствия выяснилось, что подозреваемый на Днепропетровщине избил еще одного солдата из-за спора о публикации в сети видео о ненадлежащих условиях проживания.

Кроме того, в мае 2024 года на Харьковщине офицер избил другого подчиненного, потому что был недоволен формой обращения к нему на "ты".

При процессуальном руководстве специализированных прокуратур в сфере обороны командиру взвода сообщили о подозрении в превышении военным должностным лицом полномочий, самовольном оставлении воинской части, а также дезертирстве (ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 408 Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается, устанавливаются все факты насилия над солдатами в бригаде.

Поскольку подозреваемый скрывается от следствия, он объявлен в розыск. После его задержания следователи будут просить суд заключить его под стражу.

Как сообщал OBOZ.UA, командир 211-й бригады Олег Побережнюк подозревается в злоупотреблении служебным положением с тяжелыми последствиями. Он якобы привлек подчиненных к строительству собственного дома в Хмельницкой области. 19 февраля его отправили в СИЗО на два месяца с возможностью выхода под залог в размере почти 1 млн грн.

Напомним, после скандала вокруг вымогательства и насилия командиров военнослужащих 211-й бригады главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил проверку в это подразделение. На период проверки командир части был отстранен.

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