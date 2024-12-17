Привлек подчиненных к строительству собственного дома: командиру 211-й бригады, где издевались над бойцами, сообщили о подозрении. Фото

В Тернопольской области следователи полиции сообщили о подозрении командиру 211 понтонно-мостовой бригады. Он привлек военнослужащих к строительству собственного дома в Хмельницкой области.

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Эти солдаты, находясь на дому, были включены в приказ на командировку в зону боевых действий и получали боевые выплаты, ущерб государству составил почти миллион гривен. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Командира 211 понтонно-мостовой бригады (подразделение возглавляет Олег Побережнюк) с дислокацией в Тернопольской области подозревают в злоупотреблении служебным положением.

"Подозреваемый привлек 4 военнослужащих к строительству собственного дома в Хмельницкой области. Их официально включили в приказ о командировке в зону боевых действий в Николаевской области, однако военнослужащие находились дома, получая зарплату и боевые выплаты", – рассказали в полиции.

По данным Офиса генерального прокурора, правоохранители провели санкционированные обыски в воинской части по месту жительства командира, военнослужащих и на объекте строительства. Изъяли документацию и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Из-за действий командира государству был нанесен ущерб почти на миллион гривен.

"Фигуранту объявили о подозрении по факту злоупотребления служебным положением – ему грозит до 6 лет заключения. Кроме того, ГБР проводит расследование по выявлению возможных фактов применения должностными лицами 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ неуставных мер влияния и насилия к подчиненым", – добавили в полиции.

Чуть больше об этом расследовании сообщили в Офисе генерального прокурора. Там отметили, что 16 декабря Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны начала досудебное расследование в отношении должностных лиц 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

"В уголовном производстве исследуются возможные противоправные действия офицеров бригады, которые заключались в применении в условиях военного положения физического насилия к подчиненным, вымогательству средств и превышению дисциплинарной власти. Изучаются материалы, собранные в ходе служебных проверок бригады Главной инспекцией Министерства обороны Украины, сообщения в медиа и социальных сетях и т.д.", – говорится в сообщении.

В UБР подчеркнули, что в рамках уголовного производства проверят возможное применение должностными лицами 211 бригады "неуставных мер влияния и насилия к подчиненным".

"Заметим, что в UБР до этого не поступало никаких материалов по этой ситуации ни от официальных лиц, ни от бойцов бригады. Пользуясь возможностью, Государственное бюро расследований призывает военнослужащих сразу обращаться в Бюро с официальными жалобами в случае наличия в их военных формированиях подобных случаев. Это позволит не только оперативно реагировать на нарушения, но и избежать подобных случаев в будущем", – добавили в Госбюро расследований.

Напомним, после скандала вокруг 211 понтонно-мостовой бригады вокруг вымогательства и насилия в отношении военнослужащих со стороны командиров главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский направил проверку в это подразделение. На период проведения проверки командир воинской части отстранен от исполнения служебных обязанностей.