Для конспирации носила парики: задержана агентка РФ, которая помогла оккупантам взорвать взрывчатку возле дома ветерана ВСУ. Фото

Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали в Харькове агентку страны-агрессора России, установившую взрывчатку у дома ветерана Вооруженных сил в конце января. 38-летняя безработная харьковчанка носила парики и пыталась уничтожить всю одежду после теракта, однако была поймана "по горячим следам" в собственной квартире.

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Об этом 6 февраля сообщили преслужбы СБУ и Нацполиции. По данным следствия, фигурантка помогла врагу взорвать взрывчатку возле частного дома ветерана Вооруженных сил Украины.

Спецслужбы РФ дистанционно завербовали женщину после ее антиукраинских комментариев в Telegram-каналах.

Она получила от российского куратора инструкцию: забрать из схрона самодельную взрывчатку и заложить его в закопанной автомобильной шине у здания военного.

Фигурантка также установила напротив двора замаскированный телефон.

Через удаленный доступ к этому гаджету враг отслеживал передвижение военного и дистанционно активировал взрывное устройство.

Вследствие взрыва пострадал 52-летний ветеран ВСУ, его госпитализировали с ранением.

Для конспирации шпионка носила парики, а после теракта пыталась уничтожить всю одежду, в которой находилась во время подготовки взрыва.

Однако контрразведка СБУ "по горячим следам" задержала террористку 28 января в ее квартире, заявили в украинской спецслужбе.

Во время обысков у фигурантки изъят телефон с анонимным чатом, где она переписывалась с куратором.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины "теракт, повлекший тяжкие последствия".

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога.

Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне днем вблизи ТЦК и СП в Каменце-Подольском прогремел взрыв, вследствие чего один человек погиб, еще четыре человека получили ранения. Погибшим оказался мужчина, которому принес вещи одному из военных. Среди раненых – два врача ВВК.

Глава Нацполиции Иван Выговский 5 февраля заявил, что теракты против военных и правоохранителей являются частью целенаправленной атаки спецслужб России. Только с начала 2025 года зафиксировано девять таких случаев.

СБУ и Нацполиция установили уже 497 человек, которые совершали поджог авто военных и готовили теракты со взрывчаткой вблизи ТЦК. Задержание происходит "по горячим следам", всех исполнителей удается разыскать, рассказал первый заместитель председателя СБУ Сергей Андрущенко.

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