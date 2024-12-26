Дело о взятке $1 млн: НАБУ и САП сообщили о подозрении третьему судье

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили бывшему главе Западного апелляционного хозяйственного суда о подозрении требования неправомерной выгоды от представителя частной компании. Речь идет о требовании у предпринимателя миллиона долларов в обмен на принятие "нужных" решений суда, а также обещание предотвратить убийство, которое планировали его оппоненты в судебном процессе.

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Об этом одновременно сообщили в НАБУ и САП. Антикоррупционеры не называют имени указанного судьи, однако, вероятно, речь идет о судье Борисе Плотницком.

Именно Плотницкий был председателем Западного апелляционного хозяйственного суда, но в августе 2024 года ушел в отставку с должности по собственному желанию. Причем, как утверждают в суде, за период своей работы в суде "Плотницкий получил многочисленные благодарности, грамоты и награды".

Как сообщал OBOZ.UA, 9 декабря подозрения по этому делу были объявлены действующему и еще одному бывшему председателю указанного суда Львовской области.

Действующим (тогда) председателем суда был Василий Артимович, однако его уволили с должности 12 декабря. Вторым подозреваемым по этому делу является экспредседатель суда Михаил Юркевич (был в должности с 2014 по 2018 год, причем его заместителем тогда являлся именно Артимович).

Юркевичу 23 декабря Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев с возможностью внести 12 млн грн залога.

Этому предшествовали обыски у Василия Артимовича и Бориса Плотницкого. 12 декабря Высший совет правосудия дал согласие на арест судьи в отставке.

Борис Плотницкий возглавлял Западный апелляционный суд с 2018 года. Ранее он работал на аналогичной должности в Донецкой области.

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