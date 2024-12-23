Экс-главу суда Львовщины, подозреваемого в вымогательстве $1 млн взятки, арестовали с 'космическим' залогом: что известно

Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу бывшего председателя Хозяйственного суда Львовской области Михаила Юркевича, подозреваемого в вымогательстве взятки в размере 1 миллиона долларов. Суд установил альтернативу в виде залога в размере 12 миллионов гривен.

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Об этом сообщили пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры и журналист Олег Новиков. В частности, Юркевич арестован до 20 февраля 2024 года.

"Высший антикоррупционный суд взял под стражу судью Хозяйственного суда Львовской области в отставке Михаила Юркевича до 20 февраля. Альтернатива – 12 млн грн залога", – говорится в сообщении.

В случае внесения залога подозреваемый обязан выполнять ряд условий:

прибывать по первому требованию к следователю, прокурору или суду;

не покидать пределы Львовской области без разрешения правоохранителей;

сообщать об изменении места жительства или работы;

воздерживаться от контактов с судьей Василием Артимовичем, также фигурирующим по делу, и другими лицами, указанными в решении суда;

сдать загранпаспорта;

носить электронный браслет для контроля.

Напомним, действующему и бывшему руководителям Хозсуда Львовщины сообщили о подозрении в вымогательстве 1 млн долларов. За эти деньги они обещали обеспечить принятие "нужных" решений по судебным делам Западного апелляционного хозяйственного суда, а также предотвратить заказное убийство обличителя. Имен судей правоохранители не называют, однако по данным журналиста Олега Новикова, речь идет о главе Хозсуда Василии Артимовиче и, вероятно, эксглаве этого же суда Михаиле Юркевиче.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины отправили под стражу без альтернативы внесению залога. Речь идет, вероятно, об одиозном судье времен беглого президента Виктора Януковича – Артура Емельянова.

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