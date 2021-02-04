Журналист показал обновленное меню столовой в Раде: борщ за 36 и семга за 216 грн. Фото

Появилось фото меню из столовой Верховной Рады за 4 февраля, цены в котором оказались довольно демократичными.

Снимок на своей странице в Facebook опубликовал фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров. Самым дорогим блюдом оказалось филе семги запеченное с грушей – 216 грн, а самые дешевые – вареные яйца (перепелиные или куриные) по 8 грн за штуку (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Среди первых блюд только борщ за 36 грн. На второе кроме семги есть также филе судака жареное в белках (85 грн), отбивная из курятины с ананасом (73 грн), куриная котлета (39 грн) и котлета по-киевски (55 грн).

На гарнир среди прочего предлагается пюре из картофеля (26 грн), гречневая каша (16 грн), рис (15 грн).

Среди салатов – "Царский" с семгой (90 грн), "Фитнес" с апельсином и грейпфрутом (57 грн), салат из квашеной капусты с клюквой (39 грн), "Шуба" (43 грн). Также есть бутерброды с красной икрой (56 грн) и с семгой (48 грн).

Десерты представлены в ценовом диапазоне от 31 до 68 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, год назад комплексный обед в столовой Верховной Рады обошелся бы в 300 грн.

Например, борщ тогда стоил 45 грн, а филе семги – 185 грн.