Журналист показал карту с оккупированными РФ территориями: Украина окружена по периметру

Журналист Роман Скрыпин обратил внимание, что Украина почти по всему периметру окружена оккупированными Россией территориями.

На своей странице в Twitter он опубликовал соответствующую карту, отметив, что свободным направлением остался только запад (чтобы посмотреть ее, доскролльте страницу до конца).

"Инфографика для идиотов. Те, кто смеялся с меня, откройте глаза! Красным, кроме Московии, оккупированные ею территории. Только я вижу, что мы окружены по периметру?" – отметил журналист.

"Семь лет – война, никак не оформлена юридически. Мы готовы?" – добавил он.

На карте Скрыпина изображены захваченный украинский Крым, территории Абхазии и Южной Осетии в Грузии, Приднестровья в Молдове и вся Беларусь.

Как соообщал OBOZREVATEL, ранее бывший глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь заявил о серьезной угрозе для Украины со стороны оккупированного Россией Крыма.

По его словам, речь идет о развертывании на полуострове новых военных баз. В частности, Москва использует военную силу для того, чтобы добиваться своих политических целей.