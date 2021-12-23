Жену скандального Гогилашвили официально устроили в офис Зеленского

Марию Левченко официальной приняли в штат сотрудников Офиса президента Украины. Она является помощницей главы государства Владимира Зеленского и женой Александра Гогилашвили, уволенного из МВД за скандал с полицейскими на блокпосту ООС.

О принятии на работу сообщается в ответе ОП на запрос "Українських новин". Там уточнили, что Левченко сейчас занимает должность заместителя руководителя кабинета президента Украины и руководителя Службы обеспечения мероприятий (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что в 2020 году жена Гогилашвили работала на общественных началах. Сейчас она продолжает на таких же началах выполнять обязанности личного помощника президента.

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Ранее стало известно, что Левченко официально не трудоустроена в Офисе президента и получала зарплату в студии "Квартал 95".

Как сообщал OBOZREVATEL, муж Марии Левченко Александр Гогилашвили попал в скандал на блокпосту в зоне ООС. Он возмущался, что правоохранители остановили его машину и что они не знают замглавы МВД в лицо.

Позже в сети появилось видео нового инцидента со скандальным поведением Гогилашвили. На нем чиновник с использованием нецензурной лексики разговаривал со стражами порядка в Киеве.

В итоге его уволили с должности.