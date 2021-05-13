Жена Зеленского – о поездке 'смотреть в глаза' Путину: президент принесет мир в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский чувствовал себя уверенно, когда ехал на первую встречу с лидером России Владимиром Путиным. Тогда гарант должен был "посмотреть в глаза" главе страны-агрессора.

Об этом заявила жена главы государства Елена Зеленская, отметив, что в тот раз она не хотела сопровождать мужа. Она дала первое большое телевизионное интервью журналистке "1+1" Наталье Мосейчук (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На такие вещи с женами не ездят. Жены по установившейся традиции сопровождают президентов во время официальных визитов и иногда рабочих встреч. Поэтому я и не хотела туда ехать", – рассказала она.

Зеленская отметила, что тогда не волновалась за мужа, а переживала о том, как пройдут переговоры. Она подчеркнула, что верит в то, что Владимир Зеленский принесет Украине мир.

"Надо всегда надеяться. Все волновались и это было важно. Я помню ночной прямой эфир и я тогда не спала и смотрела. Все долго ждали, больше двух часов...Такая замечательная атмосфера была в эту ночь", – вспомнила первая леди .

Жена украинского президента высказалась и о судьбе временно оккупированных Россией регионов Донецкой и Луганской областей. По ее мнению, надо верить, что они снова будут под контролем Украины.

"Это же наш Донбасс. Есть люди, которые хотят туда вернуться. Есть люди там, которые ожидают, есть другие люди. И как с этим быть мне кажется время покажет. Но я верю", – добавила Зеленская.

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