Жена Медведчука Оксана Марченко спешно покинула Украину. Эксклюзивное видео

Юрий Сергиенко
Политика
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Жена Медведчука Оксана Марченко спешно покинула Украину. Эксклюзивное видео
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Оксана Марченко, жена нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, спешно покинула Украину. Она выехала в Беларусь на автомобиле около 19:00 в пятницу, 18 февраля.

Об этом OBOZREVATEL стало известно от собственных источников. Также они предоставили соответствующее видео (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Автомобиль, на котором передвигалась Марченко.

Марченко пересекла государственную границу в сопровождении нескольких мужчин, вероятно, охранников, через пропускной пункт в Черниговской области в Беларусь.

Видео дня
Оксана Марченко прикрывала свое лицо.

Два автомобиля "Тойота" перед тем как покинуть территорию Украины были тщательно проверены.

Жену Медведчука проверили пограничники.

Отметим, что Виктор Медведчук является фигурантом нескольких уголовных производств в Украине.

Политика подозревают в "Государственной измене" и "Нарушении законов и обычаев войны". А именно:

  • признании российской оккупации Крыма;

  • содействии и непосредственном участии в передаче ценных документов, касающихся украинских недр (денежный эквивалент их ресурсов составляет 38 млрд грн.);

  • попытке стать правопреемником украинской собственности, которая по праву принадлежит гражданам Украины;

  • раскрытии сведений, содержащих государственную тайну.

В частности, в январе суд продлил ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе стало известно, что власти аннулировали учебную визу для дочери Медведчука. Как выяснилось, это произошло из-за введенных против него санкций.

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