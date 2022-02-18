Жена Медведчука Оксана Марченко спешно покинула Украину. Эксклюзивное видео

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Оксана Марченко, жена нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, спешно покинула Украину. Она выехала в Беларусь на автомобиле около 19:00 в пятницу, 18 февраля.

Об этом OBOZREVATEL стало известно от собственных источников. Также они предоставили соответствующее видео (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Марченко пересекла государственную границу в сопровождении нескольких мужчин, вероятно, охранников, через пропускной пункт в Черниговской области в Беларусь.

Видео дня

Два автомобиля "Тойота" перед тем как покинуть территорию Украины были тщательно проверены.

Отметим, что Виктор Медведчук является фигурантом нескольких уголовных производств в Украине.

Политика подозревают в "Государственной измене" и "Нарушении законов и обычаев войны". А именно:

признании российской оккупации Крыма;

содействии и непосредственном участии в передаче ценных документов, касающихся украинских недр (денежный эквивалент их ресурсов составляет 38 млрд грн.);

попытке стать правопреемником украинской собственности, которая по праву принадлежит гражданам Украины;

раскрытии сведений, содержащих государственную тайну.

В частности, в январе суд продлил ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе стало известно, что власти аннулировали учебную визу для дочери Медведчука. Как выяснилось, это произошло из-за введенных против него санкций.