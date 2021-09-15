В Белом доме не подтвердили информацию о планах по продаже Украине "Железного купола"

Представительница Белого дома Джен Псаки не смогла ответить на вопрос, действительно ли США продадут Украине системы противовоздушной и противоракетной обороны Iron Dome ("Железный купол"). Фактически, она не подтвердила, но и не опровергла эту возможность.

Соответствующий вопрос Псаки задали в среду, 15 сентября, во время брифинга в Вашингтоне. Он транслировался на YouTube-канале Белого дома (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пресс-секретарь ведомства подчеркнула, что Соединенные Штаты во время встречи на высшем уровне с президентом Владимиром Зеленским 1 сентября действительно подтвердили расширение помощи для страны. Что касается конкретных установок, то информацию об этом Псаки не разгласила.

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"Я должна уточнить это у коллег. Я знаю, что мы объявляли о предоставлении дополнительного содействия на встрече президентов США и Украины, но по поводу подробностей мне нужно уточнить", – заявила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, впервые информация о Iron Dome для Украины появилась в СМИ. Издание Politico писало, что ряд конгресменов дополнил проект оборонного бюджета США на 2022 год поправкой, цель которой – передача или продаж Украине новых систем ПВО.

Данные подтвердили в Офисе президента Украины. Ведомство также заявило, что Вашингтон готов предоставить Киеву военную помощь на $275 миллионов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Джен Псаки назвала необходимые реформы для вступления Украины в НАТО. Она подчеркнула: Штаты придерживаются позиции, что двери Альянса должны быть открыты для тех, кто хочет вступить в организацию и выполнил условия.