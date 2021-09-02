В США назвали необходимые реформы для вступления Украины в НАТО

Чтобы стать членом НАТО, Украине нужно выполнить некоторые условия, в частности – провести важные реформы для укрепления обороны, экономики и верховенства права. При этом страна вправе сама решать, нужно ли ей вступление в Североатлантический Альянс.

Об этом в ходе брифинга в среду, 1 сентября, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, когда ей задали соответствующий вопрос. Выступление транслировалось телеканалом CNBC (чтобы посмотреть полное видео, доскролльте страницу до конца).

Как сказала пресс-секретарь, реформирование позволит украинскому государству соответствовать стандартам НАТО.

Псаки подчеркнула, что решения относительно членства в Альянсе должны принимать все страны-участники, и США не могут единолично решить судьбу Украины. Однако Штаты уверены: двери Альянса должны быть открыты для тех, хто хочет вступить в организацию и выполнил условия.

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Представитель Белого дома указала на то, что Киеву известно, каких действий ждут государства НАТО, чтобы предоставить членство Украине.

"Украина имеет право решить, стоит ли ей вступать в НАТО. Она знает, что необходимо принять, чтобы соответствовать стандартам членства. Это реформы, направленные на установление верховенства закона, модернизация оборонного сектора и наращивание экономического роста", – заявила она.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 1 сентября в Вашингтоне состоялась первая личная встреча президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Детально о том, как прошли переговоры, читайте по ссылке. Фоторепортаж из события можно найти тут.