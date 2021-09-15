США могут передать Украине компоненты системы ПРО 'Железный купол' – Politico

Комитет Палаты представителей по делам вооруженных сил США внес поправку в законопроект 2022 года о передаче Украине противовоздушной и противоракетной обороны, включая потенциальную отправку батареи Iron Dome. Сейчас она успешно эксплуатируется Пентагоном и американской армией.

Об этом сообщает Politico. Противоракетная система создана оборонной промышленностью Израиля и с момента ее развертывания в 2011 году сбила около 90% всех ракет, которые были запущены на израильскую территорию.

В случае принятия законопроекта в Конгрессе США Вашингтон передаст Iron Dome Киеву. Однако среди конгрессменов идут прения, как именно отреагирует на это Россия, которая вполне может воспринять установку противоракетной обороны как провокацию и сигнал для усиления военной агрессии против Украины.

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