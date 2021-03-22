Железняк о законе относительно БЭБ: 'Голос' выполнил обещание лишить СБУ влияния на бизнес

Закон, который 22 марта подписал президент Владимир Зеленский, о создании Бюро экономической безопасности, содержит поправку партии "Голос", которая предусматривает, что экономические преступления будет расследовать исключительно БЭБ, а "экономические" департаменты СБУ и департамент "К" будут ликвидированы.

Поправка была внесена народным депутатом, председателем фракции "Голос" в Верховной Раде Ярославом Железняком, передает пресс-служба партии. Как отметил нардеп, забрать у силовиков нехарактерные для них полномочия, освободить бизнес от их давления и обеспечить расследование экономических преступлений на языке цифр, а не кувалд – одно из главных предвыборных обещаний "Голоса" и один из пунктов Национального плана партии.

"Подписание закона и запуск процесса создания Бюро экономической безопасности – это то, чего требовал "Голос", и это то, что нужно для экономического успеха страны. "Голос" выполнил обещание: моя поправка в законе наконец прекратит визиты с кувалдами к бизнесу и от департамента контрразведывательной защиты экономики, и от знаменитого департамента "К" СБУ", – отметил Железняк.

Он подчеркнул, что закон таким же образом прекратит полномочия налоговой милиции.

"Надеюсь, это последний год, когда из всех дел, инициированных этими органами, минимальное количество доходит до суда, а приговор в суде получает в лучшем случае половина из них. Теперь мы будем следить за созданием эффективной институции. Следующий важный шаг – судебная реформа, чтобы суды защищали, а не пугали предпринимателей", – сказал политик.

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