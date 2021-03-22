Железняк про закон щодо БЕБ: 'Голос' виконав обіцянку позбавити СБУ впливу на бізнес

Закон, який 22 березня підписав президент Володимир Зеленський, щодо створення Бюро економічної безпеки, містить поправку партії "Голос", яка передбачає, що економічні злочини розслідуватиме виключно БЕБ, а "економічні" департаменти СБУ та департамент "К" будуть ліквідовані.

Поправка була внесена народним депутатом, головою фракції "Голос" у Верховній Раді Ярославом Железняком, передає пресслужба партії. Як наголосив нардеп, забрати в силовиків нехарактерні для них повноваження, звільнити бізнес від їхнього тиску та забезпечити розслідування економічних злочин мовою цифр, а не кувалд – одна з головних передвиборчих обіцянок "Голосу" та один з пунктів Національного плану партії.

"Підписання закону та запуск процесу створення Бюро економічної безпеки – це те, чого вимагав "Голос", і це те, що потрібно для економічного успіху країни. "Голос" виконав обіцянку: моя поправка в законі нарешті припинить візити з кувалдами до бізнесу і від департаменту контррозвідувального захисту економіки, і від славнозвісного департаменту "К" СБУ", – зазначив Железняк.

Він наголосив, що закон так само припинить повноваження податкової міліції.

"Сподіваюся, це останній рік, коли з усіх справ, ініційованих цими органами, мінімальна кількість доходить до суду, а вирок у суді отримує в кращому разі половина з них. Тепер ми будемо слідкувати за створенням ефективної інституції. Наступний важливий крок – судова реформа, аби суди захищали, а не лякали підприємців", – сказав політик.

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