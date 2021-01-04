В Украине под больных COVID-19 отведено более 66 тысяч коек

В Украине под больных коронавирусной инфекцией отведено более 66 тысяч коек. Из них 76,4% обеспечены кислородом.

Об этом на ежедневном брифинге 4 января сообщил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Министр уточнил, что из 55,409 тыс. коек с кислородом свободны – 34,987 тыс. При этом всего в больницах заполнено 22,802 тыс. коек.

"За минувшую неделю выявили 47,877 тыс. случаев заболеваемости. На предыдущей неделе эта цифра составляла 59,381 тыс. случаев. Украинцы очень часто в выходные и праздники не обращаются за медицинской помощью. За неделю провели 174,447 тыс. ПЦР-тестирований, что на 27 тыс. меньше чем на предыдущей неделе – причина та же", – сказал Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, избежать самоизоляции из-за коронавируса украинцам, возвращающимся из зарубежных новогодних путешествий, можно, если выполнить ряд рекомендаций.