Зеленский заявил, что РФ может повторить трагедию Мариуполя в других городах и странах

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что трагедия Мариуполя может повториться в любом другом месте или даже в другой стране. По его мнению, Россия стремится "проложить коридор" в Молдову и она не остановится.

Соответствующее мнение украинский лидер высказал во время пресс-конференции для украинских и иностранных журналистов, которая состоялась 23 апреля в киевском метро. Мероприятие транслировалось в эфире национального телемарафона (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"По Молдове и может ли произойти трагедия такая же, как в Мариполе? Да, может произойти. Тысячи танков, тысячи бронированной техники... Сложная ситуация. Накопление РФ вокруг наших границ уже на нашей территории... Они хотят "пробить" коридор в Молдову, они хотят сделать коридор и иметь питьевую воду для Крыма", – рассказал президент.

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Он отметил, что единственный способ остановить Россию – сила.

"Я не верю, что эти люди будут останавливаться. Если мы их будем останавливать, тогда и переговоры будут. Если мы укрепим свои позиции, тогда и укрепится моя позиция на переговорах", – считает Зеленский.

Напомним, во время пресс-конференции, состоявшейся в столичном метрополитене, украинский лидер также высказался по поводу возможности переговоров с президентом страны-агрессора России Владимира Путина, своих страхов из-за войны в Украине, предстоящего визита Генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша, запланированного оккупантами псевдореферендума в Херсоне и других тем. OBOZREVATEL собрал главные заявления Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты массово вывозят тела убитых мирных жителей Мариуполя. Враги хотят скрыть свои преступления. Между собой они передавали команды "взять мешки и ехать на Драмтеатр".