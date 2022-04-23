В Мариуполе оккупанты трактором вывозили тела убитых мирных жителей: в сеть попала запись разговора

Российские оккупанты массово вывозят тела убитых мирных жителей Мариуполя. Враги хотят скрыть свои преступления.

Этот факт подтверждают разговоры похоронной группы россиян, которые ищут тракторы и мешки, чтобы прятать тела. Запись опубликована на "Цензор.нет".

Между собой они передавали команды "взять мешки и ехать на Драмтеатр". Также называли конкретные места, где было необходимо забрать тела убитых – на "Метро", Металлургов 117, возле электромеханического техникума.

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи заблокированного российскими оккупантами Мариуполя, в поселке Виноградное, обнаружили еще одну братскую могилу. Спутниковые снимки показали, что размер массового захоронения составляет 45 на 25 метров.