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В Мариуполе оккупанты трактором вывозили тела убитых мирных жителей: в сеть попала запись разговора

Кирилл Лютый
Война в Украине 2022
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Оккупанты прячут тела убитых жителей Мариуполя

Российские оккупанты массово вывозят тела убитых мирных жителей Мариуполя. Враги хотят скрыть свои преступления.

Этот факт подтверждают разговоры похоронной группы россиян, которые ищут тракторы и мешки, чтобы прятать тела. Запись опубликована на "Цензор.нет".

Между собой они передавали команды "взять мешки и ехать на Драмтеатр". Также называли конкретные места, где было необходимо забрать тела убитых – на "Метро", Металлургов 117, возле электромеханического техникума.

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи заблокированного российскими оккупантами Мариуполя, в поселке Виноградное, обнаружили еще одну братскую могилу. Спутниковые снимки показали, что размер массового захоронения составляет 45 на 25 метров.