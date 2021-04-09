Зеленський записав новий ролик із зони ООС про ескалацію на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський записав новий відеоролик із зони проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, де перебував із робочим візитом.

Відео опублікували на офіційній сторінці глави держави у Facebook (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

"Два дні на передовій, де вирішується доля України. Два дні поруч із героями, які захищають нас із вами. Два дні, за які вкотре переконався – нас ніхто не переможе! Слава Україні!" – написав президент.

Зеленський підтвердив, що на Донбасі дійсно є загострення ситуації, це бачать усі: і прості солдати, і командування. Він проїхав по тих місцях, де останнім часом російські найманці поранили та вбили найбільше українських захисників.

"Коли б'ють по наших бійцях і є загиблі, всі розуміють, що армія відповідає", – наголосив президент.

Український гарант також підкреслив, що важливо, аби представники влади частіше приїздили на лінію фронту, підтримуючи військових, а не сиділи у своїх кабінетах.

Нагадаємо, 8 квітня Володимир Зеленський вирушив із терміновою робочою поїздкою на Донбас через загострення на фронті.

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