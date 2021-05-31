Зеленский предложил создать альтернативный формат переговоров по Донбассу и Крыму

В Украине нужно разработать новый, более широкий формат переговоров касательно российской агрессии. Так, темы оккупированных Донбасса, Крыма и строительства РФ газопровода "Северный поток – 2" можно объединить на одной площадке.

Такую идею выказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном в понедельник, 31 мая. Отмечается, что основанием для таких переговоров можно сделать "нормандский" формат (Украина, Франция, Германия, Россия).

Однако, такие переговоры касаются только ситуации на востоке Украины, и их можно было бы дополнить другими важными вопросами.

"Там (в "нормандском" формате, – ред.) нет речи ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности. "Нормандский" формат и его темы в таком случае стали бы частью этой конструкции", – отметил президент.

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"Речь там не идет о нашем членстве в НАТО или о нашем партнерстве с Альянсом", – добавил он.

В то же время глава украинского государства подчеркнул, что в "нормандском" формате были сделаны "важные шаги вперед", хотя и выбрана стратегия "осторожной дипломатии", а участники боялись называть РФ стороной конфликта.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

В МИД Украины заявили, что президенты Джо Байден и Владимир Зеленский проведут переговоры перед встречей американского лидера с руководителем РФ Владимиром Путиным.