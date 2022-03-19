Путин выдвинул условия для личных переговоров с Зеленским, - пресс-секретарь Эрдогана

В Турции рассказали, какие условия выдвигает Путин для встречи с Зеленским. К моменту личных переговоров, которые, с высокой долей вероятности, могут состоятся в Турции, Путин требует у Украины отказа от Крыма и Донбасса.

До сих пор в риторике Кремля звучат также требования "демилитаризации" и "денацификации". Об этом Путин заявил в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет турецкое издание Hürriyet.

О том, насколько реальна встреча Зеленского и Путина при посредничестве Эрдогана, журналистам сообщил пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

"На встречах с Зеленским и Путиным наш президент передал свое предложение о прекращении войны и сведении двух лидеров в Турции. Господин Зеленский к этому готов. Г-н Путин же считает, что позиции для переговоров на уровне руководства еще не закрыты", - сообщил пресс-секретарь президента Турции.

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По мнению турецкой стороны, пока еще слишком рано говорить о том, что встреча может состояться в ближайшем будущем. Ведь позиции для будущего мирного соглашения еще обсуждаются делегациями обоих стран.

"Необходимо увеличить масштаб ключевых позиций и перейти к окончательному соглашению, которое должно быть рассмотрено на уровне лидеров. Наш президент заявил, что готов к этому, что он будет играть содействующую роль и что Турция, как страна, пользующаяся доверием обеих сторон, может стать площадкой для этой встречи", - отметил Калын.

Он также сообщил, что дискуссии идут вокруг 6 основных требований Кремля к Украине.

"Во-первых, это нейтралитет Украины , то есть ее отказ от членства в НАТО. Во-вторых, разоружение и гарантии взаимной безопасности в контексте австрийской модели. В-третьих, процесс, который российская сторона называет "денацификацией". В-четвертых, устранение препятствий для широкого использования русского языка в Украине. Понятно, что был достигнут некоторый прогресс по первым четырем статьям продолжающихся переговоров. Но пока рано говорить о полном согласии или о том, что соглашение вот-вот будет подписано", - подчеркнул Калын.

В то же время в Турции констатируют: два последних требования России - отказ Украины от оккупированного Крыма и признание "независимости" ОРДЛО в административных границах Донецкой и Луганской областей - неприемлемы ни для Украины, ни для цивилизованного мира.

"Два самых сложных вопроса, которые стоят перед нами - это пункты 5 и 6, вопросы статуса Донбасса и Крыма. Требования российской стороны о признании аннексии Крыма и двух так называемых республик на Донбассе неприемлемы для Украины и международного сообщества. Есть мнения, что о них можно договориться по разным формулам", - подчеркнул пресс-секретарь Эрдогана.

Он высказал позицию официальной Анкары, что, в случае, если будут достигнуты предварительные договоренности по первым четырем пунктам - обсуждение двух оставшихся могли бы обсудить президенты воюющих стран при личной встрече.

"В результате этих переговоров, возможно, удастся достичь соглашения и прекратить войну. Пока это продолжается, жизненно важно объявить о прекращении огня, открыть гуманитарные коридоры и разрешить эвакуацию мирных жителей. Российская сторона должна этому полностью способствовать. Перемирие необходимо сделать постоянным. Об этом наш президент сообщил, в частности, господину Путину во время встречи. Только так можно дать шанс переговорам и дипломатии", - подчеркнул Калын.

Напомним, несмотря на то, что Турция не спешит вводить санкции против России, эта страна поддерживает Украину, в частности, поставками беспилотных летательных аппаратов "Байрактар". И заявляет, что твердо стоит на позициях защиты территориальной целостности Украины, ее политического единства и уважения суверенитета нашего государства.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Турция заявила, что готова стать одним из гарантов безопасности Украины в случае выполнения нашим государством требования РФ о внеблоковом статусе. Россия не возражает против этого, отмечал ранее глава МИД этой страны Чавушоглу.

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