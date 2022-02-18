Зеленский заявил, что Украина хочет получить систему гарантий на пути к НАТО: что это значит

Президент Владимир Зеленский заявил, что на пути к НАТО Украина должна получить от ведущих мировых государств систему гарантий безопасности. По словам главы государства, пока наша страна не вступит в Альянс, она должна рассчитывать на поддержку, которая не уступает предлагаемой странам этого военного блока.

Зеленский добавил, что ставил такой вопрос перед лидерами мировых стран и идея получила поддержку. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

По словам президента, НАТО является единственным из существующих союзов безопасности, в который стремится Украина. Однако путь в Альянс может занять целые годы, и в это время страна намерена получить документальное подтверждение финансовой поддержке и обеспечения Вооруженных сил.

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"Мы подняли этот вопрос на уровень лидеров, которые, как мы считаем, должны быть за этим столом. Которые дадут нам гарантии, включая пункт о сильной, обеспеченной, финансированной, вооруженной армии. Это все равно должны быть страны, которые потом, вдруг что-нибудь случится, должны нести ответственность – сильные мира сего", – заявил Зеленский.

Как отметил Зеленский, этот вопрос обсуждается со всеми мировыми лидерами, особенно с теми, кто имеет контакты с Российской Федерацией. Не менее важным пунктом президент назвал энергетическую безопасность страны.

"Нужен глобальный документ. Коллективом Нормандского формата мы не состоимся. Сильные мира сего, включая США и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор", – подчеркнул президент.

Ранее Зеленский говорил, что вступлению Украины в Североатлантический альянс противодействует не только Российская Федерация. По его словам, некоторые члены НАТО также не хотят видеть нашу страну в блоке.

Напомним, посол Украины в Британии Вадим Пристайко якобы заявил, что наша страна может рассмотреть отказ от вступления в НАТО, если это позволит избежать войны с Россией. Позже он разъяснил свои слова и заверил, что Украина не будет пересматривать свои намерения присоединиться к НАТО.

Позднее стало известно, что британская телерадиокомпания BBC вырвала из контекста слова Вадима Пристайко о членстве в Североатлантическом альянсе. Отвечая на уточняющий вопрос, посол подчеркнул, что это намерение заложено в Конституции страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что расширение НАТО в ближайшее время не планируется и этого вопроса сейчас нет в повестке дня.