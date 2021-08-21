Зеленский встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем, прибывшим в Киев. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский принял у себя Вселенского патриарха Варфоломея. Глава государства среди прочего обсудил с ним вопросы мира на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента. Также они затронули вопрос свободы вероисповедания на временно оккупированных территориях (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Зеленский обратил внимание, что агрессор использует против Украины в том числе и религию.

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Он также поблагодарил Вселенского патриарха за поддержку детей погибших в войне с Россией украинских военнослужащих, которых принимали в его резиденции на Фанаре в 2018 году.

Кроме того, они обсудили дальнейшее сотрудничество между Вселенским патриархатом и Украиной.

В свою очередь Варфоломей заверил, что он молится ща мир в нашей стране и благословляет украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский патриарх прибыл в Украину 20 августа. Он должен принять участие в праздновании 30-летия независимости. Также 21 числа состоится встреча с ним в Михайловском соборе.