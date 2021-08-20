В Украину приехал Вселенский патриарх Варфоломей. Фото

Накануне Дня Независимости в Украину приехал Вселенский Патриарх Варфоломей. Его Святейшество прибыл по приглашению президента Владимира Зеленского, чтобы принять участие в праздновании 30-й годовщины независимости Украины.

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который вместе с Митрополитом Епифанием встретил Вселенского Патриарха. Премьер назвал визит Варфоломея символическим и важным для нашего государства (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Делегация Вселенского Патриархата примет участие в торжествах к 30-й годовщине восстановления Независимости Украины.

Встреча с Варфоломеем и молитва в честь его приезда пройдет в субботу, 21 августа, в 10:00 в Михайловском соборе.

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А в воскресенье, 22 августа, Патриарх Варфоломей вместе с митрополитом Епифанием возглавит литургию в Софийском соборе. Действо будет происходить под открытым небом на территории собора.

Напомним:

Варфоломей I подтвердил свое намерение посетить Украину по приглашению Зеленского по случаю празднования 30-летия независимости государства в марте 2021 года.

Зеленский встречался с Варфоломеем дважды. Впервые он посетил патриарха в Стамбуле 8 августа 2019 года, второй – 16 октября 2020 года.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины, отметив, что с этого момента она является единственной канонической православной церковью в стране. РПЦ в ответ объявила бойкот патриарху.