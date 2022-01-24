Оснований для паники нет, мы работаем над мирным урегулированием на Донбассе, – Зеленский о заседании СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением, посвященное итогам заседание Совета национальной безопасности и обороны. Он заверил, что ситуация на Донбассе контролируемая.

Соответствующее видео было опубликовано в его Telegram-канале. В нем глава государства также отметил, что отопительный сезон будет пройдет спокойно, как и новая волна коронавируса (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зеленский подчеркнул, что власти работают над достижением мира на востоке Украины.

"Мы знаем обо всем, готовы ко всему, верим в лучшее и делаем для этого все, что необходимо", – прокомментировал он угрозу вторжения со стороны России.

Видео дня

Президент добавил, что страна сотрудничает со своими международными партнерами, а гражданам – "нужно быть спокойными и не кричать, что все пропало".

То же глава государства отметил и вокруг ситуации в энергетике. Он заверил, что Украина спокойно пройдет отопительный сезон.

Говоря о коронавирусе, Зеленский подчеркнул, что, несмотря на рост заболеваемости, уровень госпитализаций почти в два раза меньше, чем осенью 2021 года. Одной из главных причин тому он назвал вакцинацию. Также стало меньше летальных случаев.

"В медучреждениях занято 28% койко-мест, то есть более двух третей остаются свободными. Пусть такими они и остаются. Для этого нужно увеличить темпы вакцинации", – сказал президент.

Кроме того он отметил, что Всемирная организация здравоохранения и ученые прогнозируют спад пандемии после нынешней вспышки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 января состоялось заседание СНБО, на котором рассматривались вопросы угрозы российского вторжения. Также были заслушаны доклады касательно ситуации в экономике и с коронавирусом. Подробнее – читайте в нашем материале.