В Украине приняли стратегию по возвращению Крыма: озвучены приоритеты

Государственная Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя состоит из восьми приоритетных направлений, среди которых защита прав и свобод человека с привлечением международных организаций, а также развитие "Крымской платформы".

Об этом изданию "Телеграф" рассказал экс-министр курортов и туризма АР Крым Александр Лиев. Он стал одним из экспертов, участвовавших в разработке документа.

Стратегия включает в себя защиту имущества, незаконно захваченного оккупантами, а также новые экономические санкции против лиц, которые работают на аннексированном полуострове.

Украина также намерена обеспечить крымчанам доступ к учебным заведениям на территории страны и развивать культуру крымских татар. Планируется создание государственной стратегии вещания на полуострове с поддержкой медиа.

Важным пунктом является мониторинг экологических проблем Крыма. Вместе с тем, акцент делается и на политике безопасности.

"Киев оставляет за собой правоприменения всех возможностей, предусмотренных международным правом и национальным законодательством, для защиты прав и свобод людей в Крыму", – сказал Лиев.

Напомним, на заседании Совета национальной безопасности и обороны утвердили государственную Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя, аннексированных Россией в 2014 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров недоволен Стратегией деоккупации и реинтеграции Крыма. По его словам, туда не попал ряд принципиальных предложений Меджлиса.

На фоне падения поддержки оккупации Крыма среди россиян Украина должна начинать активную информационную войну "на их территории" и разъяснять, что проблемы РФ начались из-за захвата полуострова, заявил Павел Климкин.